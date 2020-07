Riapertura scuole settembre 2020: il calendario completo dei ponti e dell’inizio delle lezioni regione per regione

Il 14 settembre 2020 è la data che il MIUR ha scelto per far ritornare i nostri studenti sui banchi di scuola. Di fatto, però, pare che ogni regione potrà decidere in autonomia quando riaprire i battenti. Ecco cosa sappiamo

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha indicato nella data di lunedì 14 settembre 2020 la data zero dalla quale la scuola italiana dovrà provare a ripartire. Nonostante la data sia stata stabilita, non è detto che il ritorno tra i banchi di scuola preveda effettivamente la presenza in loco degli alunni.

Tutto sta, naturalmente, all’andamento del livello dei contagi nei mesi estivi, poiché qualora il Coronavirus tornasse a essere ancora più aggressivo sarebbe praticamente da rivedere l’idea di riaprire fisicamente gli istituti scolastici. Quel che è certo è che per il momento sembra essere garantito l’ingresso contingentato degli alunni e il distanziamento interpersonale. Gli orari saranno flessibili (con possibilità di utilizzare la possibilità di sfruttare le lezioni a distanza per gli istituti superiori) e ancora si deve valutare se introdurre l’obbligo dell’uso delle mascherine per gli studenti con più di sei anni di età.

Tutto è in divenire, dunque, ma una cosa si può dire con abbastanza certezza: la data del 14 settembre non è una data obbligatoria e quindi verrà lasciata discrezionalità alle Regioni sulla data di apertura. Vediamo insieme, allora, in che giornate dovrebbero riaprire le scuole in alcune delle 20 regioni d’Italia secondo quanto riportato da Studenti.it.

Riaperture scuole a settembre 2020, le regioni che riapriranno il 7 e il 14

Le prime scuole a rialzare le saracinesche, addirittura anticipando la data indicata dal Ministero competente, saranno quelle che si trovano nel territorio della provincia autonoma di Bolzano. La data fissata è infatti quella del 7 settembre 2020.

Seguiranno, a distanza di una settimana, la Lombardia, la Valle D’Aosta, la Basilicata il Lazio e l’Umbria.

Riaperture scuole a settembre 2020: le regioni che riapriranno il 15, il 16 e il 24

Martedì 15 settembre 2000 dovrebbe essere la volta della Toscana e dell’Emilia-Romagna, seguite subito a ruota (il 16 settembre) dal Friuli Venezia Giulia. Il 24 settembre 2020 toccherà invece alla Puglia, ultima regione i cui studenti torneranno tra i banchi di scuola.

Riaperture scuole a settembre 2020: tutte le date

Il calendario seguente potrebbe essere soggetto a variazioni, per questo motivo vi suggeriamo di consultare questo articolo con cadenza periodica.

Abruzzo: 14 settembre

Basilicata: 14 settembre

Calabria: 14 settembre

Campania: 14 / 15 settembre

Emilia-Romagna: 15 settembre

Friuli Venezia Giulia: 16 settembre

Lazio: 14 settembre

Liguria: 14 settembre

Lombardia: 14 settembre

Marche: 14 settembre

Molise: 14 settembre

Piemonte: 14 settembre

Puglia: 24 settembre

Sardegna: 14 settembre

Sicilia: 14 settembre

Toscana: 15 settembre

Trentino Alto-Adige: 7 settembre

Umbria: 14 settembre

Veneto: 14 settembre

Valle d’Aosta: 14 settembre.

Insomma: al momento i primi a tornare a scuola saranno gli studenti del Trentino Alto-Adige, mentre gli ultimi saranno quelli della puglia

Anno scolastico 2020/21, i ponti

Dato che la festa di Ognissanti del primo novembre cadrà quest’anno di domenica, la prima festività per cui gli studenti non andranno a scuola è quella dell’Immacolata concezione, prevista per l’8 dicembre. In quell’occasione è possibile che molte scuole faranno ponte giacché l’8 dicembre è martedì.

Per quanto riguarda le vacanze di Natale, è possibile che esse partano già il 21 dicembre (lunedì) e così gli studenti potrebbero non andare a scuola già dal 18 (nel caso delle scuole che fano la settimana breve). Il rientro dalle vacanze natalizie dovrebbe essere in programma subito dopo l’Epifania, ovvero giovedì 7 gennaio.

E se con ogni probabilità ci sarà tanta vacanza a Natale (e ci sarà un ponte per l’Immacolata) va meno bene per la Festa della Liberazione e la festa dei lavoratori, che cadranno rispettivamente di domenica (il 25 aprile) e di sabato (il primo maggio).

Non consideriamo in questa sede le singole festività locali.

Data riapertura scuole, l’annuncio di De Luca per la Campania

Possibile cambio in corsa per la Campania, per quanto riguarda la data di inizio delle scuole:

“Rispetto al nostro iniziale orientamento di riaprire il 24 settembre è intervenuta una novità, la nomina a commissario per l’emergenza scolastica Arcuri che proporrà una campagna di screening sul piano nazionale per l’inizio di settembre. Dovremo collocarci dentro quel periodo e decideremo di fare l’apertura dell’anno scolastico come le altre regioni tra il 14 e 15 settembre, come il 90% delle regioni. Ne daremo comunque preventiva comunicazione. Quello che serve è aprire mettendo in sicurezza le scuole e prepararci a produrre milioni di mascherine da dare ai ragazzi. Lavoreremo anche per non avere scuole pollaio”.

(Articolo pubblicato da Maria Mento in data 6 luglio 2020, quando era ancora da ufficializzare la data di ripartenza in Liguria, Veneto, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Calabria, Campania e Sicilia. Aggiornato da R.D.V. in data 16 luglio)

