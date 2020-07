Sanremo 2021, squadra che vince non si cambia: Colletta conferma Amadeus e Fiorello

Il Festival di Sanremo del 2020 è stato un successo per Amadeus, con l’edizione che ha registrato il 54,78% di share (come non si vedeva da oltre 20 anni – e 20 anni fa non c’era il digitale terrestre).

E così – seguendo l’adagio che squadra che vince non si cambia – il direttore di Rai Uno Stefano Colletta ha confermato (come già preannunciato, d’altra parte) Amadeus alla guida del festival della canzone italiana anche per la prossima stagione televisiva.

L’annuncio ufficiale è giunto in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai: il Festival sarà nuovamente condotto da Amadeus (con Fiorello come apprezzatissima spalla) e si svolgerà dal 2 al 6 marzo.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

(La foto non è indicativa delle presenze femminili durante Sanremo 2021)

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!