Serie A su Sky e Dazn, in campo Torino-Genoa e Spal-Inter: orario e probabili formazioni

La 33a giornata di Serie A su Sky e Dazn chiude oggi con ue partite tutte da seguire: Torino-Genoa e Spal-Inter.

Si chiude oggi la 33a giornata di Serie A che su Sky e Dazn regala le ultime due sfide di un turno che ha riservato tante sorprese.

In campo scenderanno Torino e Inter, che dopo essersi affrontate lunedì sera, sfideranno Genoa in casa e Spal in trasferta: ecco gli orari e le probabili formazioni.

Torino-Genoa vale doppio: in palio punti pesanti per la salvezza

Sfida dalle grandi emozioni quella di oggi tra il Torino e il Genoa. Le due nobili ed ex scudettate del nostro campionato si affrontano in un match che potrebbe valere doppio in chiave salvezza. In palio questa sera ci sono punti pesanti, vista la situazione precaria di granata e rossoblu, anche se la sconfitta del Lecce contro la Fiorentina ha aiutato entrambe.

I padroni di casa, dopo la vittoria sul Brescia, sono reduci dallo stop contro l’Inter. Una sconfitta che ci sta quella dei granata di Longo di fronte ai neroazzurri anche se il vantaggio poteva essere gestito meglio. Gli ospiti di Nicola sono reduci dalla vittoria sulla Spal e vogliono allungare sul quart’ultimo posto: calcio d’inizio ore 19.30 su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-GENOA

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza. Allenatore: Longo

Genoa (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Criscito; Iago Falque; Pinamonti, Pandev. Allenatore: Nicola

Spal-Inter: occasione per i neroazzurri che possono accorciare sulla Juventus

Grande occasione quella di questa sera per l’Inter, con i neroazzurri che possono scattare al secondo posto solitario e accorciare le distanze sulla Juventus fermata dal Sassuolo. La squadra di Conte dovrà cercare di dare la giusta continuità dopo la vittoria convincente ottenuta sul Torino tre giorni fa.

I neroazzurri dovranno però stare attenti alla Spal, squadra ormai spacciata alla retrocessione ma pronti a far lo sgambetto al più quotato avversario. I ferraresi vogliono tirare fuori l’orgoglio per cercare di non arrivare ultimi in classifica: diretta alle ore 21.45 su Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-INTER

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, D’Alessandro; Cerri, Petagna. Allenatore: Di Biagio

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Conte

Riccardo Aprosio

