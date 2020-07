Chi è Monica Leofreddi, giornalista e conduttrice televisiva: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Monica Leofreddi, giornalista e conduttrice televisiva.

Questo pomeriggio, Monica Leofreddi è stata ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno, dal lunedì al venerdì. La giornalista e conduttrice televisiva si è raccontata a lungo, tra carriera e vita privata. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Monica Leofreddi

Monica Leofreddi è nata a Roma, l’8 aprile 1965. Inizia la carriera televisiva nel 1982, come conduttrice di trasmissioni sportive nella televisione romana GBR. Nel 1984, grazie a Piero Ottone ed al suo programma “Le regole del gioco”, approda in Rai. Dal 1986 al 1994, conduce i collegamenti esterni di “Unomattina”, per poi passare a “Utile e futile”, rubrica quotidiana di informazione e di servizio che conduce in studio dal 1994 al 1996. Nel 1996, torna allo sport presentando “La Domenica Sportiva” su Rai 3.

Dal 1989 al 1993 conduce i collegamenti esterni di diversi programmi Rai, come “Partita Doppia” con Pippo Baudo, il “Festival di Sanremo”, “Miss Italia” con Fabrizio Frizzi, “I Cervelloni” con Giancarlo Magalli e “Scommettiamo che?”. Nel 1999, conduce “Laraichevedrai”. Nel 2001, invece, insieme a Puccio Corona, “Rai Uno Mattina Estate”. A novembre dello stesso anno, conduce il “44º Zecchino d’Oro”. Dal 2002 al 2007, presenta, tutti i pomeriggi feriali (dal lunedì al venerdì) su Rai 2, il contenitore “L’Italia sul 2” . La prima edizione la conduce da sola e in solitaria, mentre, a partire dalla seconda, la conduce assieme a Milo Infante.

Nella stagione 2007-2008 è nel cast di “Piazza Grande” insieme a Giancarlo Magalli. Nella stagione 2008-2009, è stata redattrice del salotto televisivo mattutino di Rai 2 “Insieme sul Due”. Dal 17 gennaio 2014, conduce su Rai Premium, per qualche mese, il programma “Fiction Magazine”, dedicato alle serie televisive italiane trasmesse dalla Rai. L’8 settembre 2014 torna su Rai 1, dopo oltre un decennio, come conduttrice di “Torto o ragione? Il verdetto finale”, restyling di “Verdetto finale”.

Per quanto riguarda la vita privata, nel maggio 2009 è diventata madre di Riccardo e nel gennaio 2012 (all’età di 46 anni) di Beatrice, entrambi avuti tramite fecondazione assistita, dal suo compagno Gianluca Delli Ficorelli. È stata per nove anni la compagna di Antonello Venditti, che per lei ha scritto la canzone “Ogni volta”. Per anni, è stata oggetto di persecuzione da parte di uno stalker: il 4 febbraio 2014 è arrivata la sentenza definitiva che ha condannato l’uomo alla pena di 1 anno e 6 mesi di carcere.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!