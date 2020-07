Incidente tra le lenzuola: uomo si frattura il pene mentre cerca di raggiungere il coito

La foto di un incidente hard ha fatto il giro del web urtando la sensibilità di tutti gli uomini: un uomo si è rotto il pene durante un rapporto sessuale.

Quando pensiamo al sesso, ci soffermiamo sulla parte piacevole, sulle sensazioni che si provano durante e alla fine del rapporto. La foto che sta circolando sul web in questi giorni, invece, ci invita a non farci trasportare eccessivamente dalla passione. Stiamo parlando dello scatto fatto ad un uomo dopo un traumatico incidente tra le lenzuola. Da quanto apprendiamo, l’uomo era talmente preso dall’amplesso da aver forzato con tutto sé stesso per raggiungere il coito e ad un tratto ha sentito un “crack” ed un dolore atroce.

Dopo il doloroso accaduto, l’uomo è stato portato in ospedale, qui il chirurgo ha rimediato alla trauma e bendato il membro dello sfortunato uomo. Dopo aver concluso l’operazione, lo stesso chirurgo ha postato la foto dell’incidente su Twitter, come monito per chi non riesce a controllare il proprio trasporto in certe situazioni: “Gli uomini possono soffrire di spiacevoli traumi mentre cercano di dare maggiore spinta durante il coito con le proprie donne. Lo scorso fine settimana ho avuto un paziente con un simile infortunio. Alcuni danni possono essere lievi mentre altri hanno bisogno di un intervento chirurgico per correggere il danno”.

Frattura pene, il medico consiglia di fare attenzione

L’episodio in questione si è verificato a Lagos in Nigeria, ma simili incidenti possono capitare a tutti in qualsiasi momento. Il chirurgo che ha postato le foto dell’incidente ha spiegato infatti: “C’è stato un piegamento forzato del pene durante il rapporto vaginale. Può capitare anche con un colpo secco al pene eretto durante una caduta, con un incidente d’auto, con una masturbazione traumatica o altri incidenti”.

Infine il medico spiega che ci sono posizioni che possono portare più facilmente a simili incidenti: “La posizione della Cowgirl o della Cowgirl al contrario possono essere altrettanto rischiose. Semplicemente fate le vostre cose con attenzione e cercate di non colpire superfici solide”.

