Terremoti, scosse in giro nel mondo: due sismi violenti all’estero e uno di 3.8 tra Friuli e Slovenia spaventa la popolazione

Mattinata di intensa attività sismica in diverse parti del mondo.

Partiamo dal sisma più intenso, che è anche il primo registrato stamane.

Alle 4:50 (le 12:50 locali) un sisma di magnitudo 7 ha colpito la Papua Nuova Guinea.

L’epicentro è stato rilevato poco distante dalla cosa ed è stato immediatamente diramato un allarme per pericolo tsunami.

Non sono stati comunque riportati danni a persone o cose, in un’area che è spesso soggetta ad attività telluriche anche molto violente.

Tant’è che un lavoratore di un hotel papuano ha commentato – ai microfoni di un sito australiano: “E’ normale un terremoto, qui. Lo staff è ok. Stanno continuando a lavorare”.

Sisma tra Friuli e Slovenia, paura nella popolazione: i commenti su Twitter

Più o meno contemporaneamente al sisma in Papua Nuova Guinea, la terra ha tremato al confine tra Friuli e Slovenia.

Una scossa meno forte ma che comunque ha molto spaventato gli abitanti dell’area, anche perché la profondità dell’epicentro era di soli 7 km.

Questi alcuni dei commenti su Twitter immediatamente seguenti la scossa:

#terremoto

stavo dormendo scialla e poi BUMMTRLRLRLRLRLRL

non immaginavo che un terremoto suonasse come una bomba.. sembrava che Aviano avesse bombardato purgessimo. poi mia madre ha urlato e io pure e poi ho pianto e sto ancora piangendo. ho paura che succeda come nel 76 — char👁️👄👁️ (@charliiizz) July 17, 2020

È stato strano. Nessun cane ha abbaiato, nessuna allarme è partito. Di lui resta un lampadario penzolante e brividi di sudore. Tutto resta silenzioso per diversi minuti, prima che la vita riparta come se nulla fosse in queste prime ore dell’alba. #Terremoto #Udine — Piri. (@Big_Piri) July 17, 2020

La paura è anche maggiore considerando che qualche giorno or sono in Friuli sono state rilevate altre scosse, sia pur in un’altra area (ne abbiamo parlato qui: Serie di scosse al confine con l’Austria, l’INGV rileva l’epicentro a Forni di Sotto: paura per gli abitanti del Friuli).

Sisma anche in Cile

Da segnalare per finire un sisma di magnitudo 5.7 in Cile (una scossa sostanzialmente moderata, considerando la sismicità dell’area).

Questo quanto riportato in merito dall’INGV

Un terremoto di magnitudo mb 5.7 è avvenuto nella zona: Northern Chile [Land: Chile], il

17-07-2020 05:40:28 (UTC) 3 ore, 57 minuti fa

17-07-2020 07:40:28 (UTC +02:00) ora italiana

17-07-2020 01:40:28 (UTC -04:00) orario locale nella zona del terremoto (America/La_Paz)

con coordinate geografiche (lat, lon) -19.94, -69.85 ad una profondità di 3 km.

