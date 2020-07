Zucchine ripiene con tonno e capperi: una ricetta estiva per un pasto fresco e leggero

Le zucchine ripiene sono un secondo gustoso tipico della stagione estiva. Fresco e leggero, si tratta di un piatto inimitabile, non solo ipocalorico ma anche pieno di sapore. Perfetto insomma per questo periodo di afa e calore, che non invita a mangiare in modo composto, ma richiede piatti veloci e non troppo complessi da preparare.

Vediamo insieme come si preparano le zucchine ripiene, nella variante con tonno e capperi.

La ricetta delle zucchine ripiene

Per quanto riguarda ingredienti e ricetta abbiamo bisogno di:

4 zucchine chiare

200 g di tonno sott’olio (peso sgocciolato)

1 uovo

4 filetti d’alici sott’olio

30 g di capperi sotto sale

5 cucchiai di pangrattato

prezzemolo fresco

sale

pepe

La preparazione è davvero molto semplice. Prendi una pentola e metti a lessare le zucchine per appena 15 minuti. Scolale non troppo cotte e passale sotto l’acqua fredda per interrompere il processo di cottura.

A questo punto tagliale a metà e svuotale della polpa. Metti queste barchette da parte e invece la polpa tienila in disparte. In una ciotola, mettere tutti gli altri ingredienti, insieme alla polpa ben trita e amalgama come a voler fare una polpetta. Quando il composto sarà ben omogeneo, mettilo nelle zucchine svuotate. Appoggia poi su una teglia da forno, filo d’olio, sale e inforna a 200 gradi per una decina di minuti.

Alcune varianti delle zucchine ripiene

Ovviamente puoi farcire le tue zucchine come più preferisci. C’è chi mette anche la carne macinata, o la salsiccia anziché il tonno, perché si predilige qualcosa di più “strong”. Ma in linea generale tutto dipende dai gusti personali.

Puoi fare un ripieno vegano a base di altre verdure, o anche con un mix di salumi e formaggi.

