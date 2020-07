Alessandro Cattelan versione Justin Bieber in Sorry: fan divertiti su Instagram

Alessandro Cattelan si improvvisa Justin Bieber sul proprio profilo Instagram e fa impazzire il web.

Il conduttore di X-Factor, Alessandro Cattelan, si improvvisa Justin Bieber nella versione in Sorry realizzando un sorprendente e divertente video postandolo su Instagram.

Successo incredibile quello del padrone di casa del noto talent show su Sky, che ha voluto deliziare i propri followers che hanno reagito in maniera sorprendente.

Alessandro Cattelan versione Justin Bieber in Sorry su Instagram: fan in delirio

Aspettando l’inizio in televisione della nuova edizione di X-Factor, il conduttore Alessandro Cattelan si sta godendo il meritato riposo per caricare le pile al punto giusto. Dopo essere stato protagonista con un dolcissimo post su Instagram nei giorni scorsi con le proprie figlie, il 40enne di Tortona torna alla carica sul proprio profilo.

Cattelan ha interpretato in un video postato sul suo Instagram, la performance di Justin Bieber versione in Sorry. Un’imitazione ben riuscita quella del conduttore di X-Factor che ha fatto divertire non poco i suoi followers. In pochi minuti il web √® impazzito e in meno di un’ora il suo video ha collezionato quasi 200 mila visualizzazioni.

Riccardo Aprosio

