Bimbo gioca in spiaggia, coccodrillo lo afferra per la testa: è gravissimo

Stava giocando vicino alla foce di un fiume con la sorellina quando un grosso alligatore lo ha attaccato. Il bimbo lotta tra la vita e la morte

Stava giocando in spiaggia insieme alla sorellina quando improvvisamente un coccodrillo lo ha raggiunto e attaccato. Il drammatico e spaventoso episodio è avvenuto sul litorale di una nota città turistica messicana, Ixtapa, nello stato di Guerrero e ha avuto conseguenze tragiche: il piccolo di 6 anni, stando a quanto riportato dai media locali, è stato trasportato urgentemente in ospedale dove si trova ricoverato in condizioni disperate, lottando tra la vita e la morte. Tutto è accaduto nel pomeriggio di martedì: il bimbo e la sorella stavano esplorando un estuario nei pressi della spiaggia di El Palamar. Questa zona è nota per l’alta presenza di coccodrilli che il personale dell’hotel nel quale la famiglia dei fratellini alloggiava nutre con regolarità attirando così i turisti che scattano foto e realizzano video ricordo. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni quando il coccodrillo, lungo 3 metri, ha attaccato il piccolo, questi stava giocando non lontano da una zona recintata sotto un ponte.

Coccodrilli sulle spiagge in aumento a causa della pandemia di Coronavirus

L’alligatore ha afferrato il bambino per la testa per poi trascinarlo in acqua; intanto lo ha morso ripetutamente alla testa ma anche alle gambe e al petto. Un attacco interminabile: per almeno dieci minuti il bimbo sarebbe rimasto in balia del coccodrillo, molto spesso finendo completamente sott’acqua. Nel tentativo di salvarlo i turisti, i bagnini e gli operatori hanno tirato contro il coccodrillo sassi ed altri oggetti, cercando in tal modo di spaventarlo ma non è stato facile farlo allontanare. Fortunatamente ad un certo punto ha lasciato il bimbo che è stato così soccorso ed intubato, dal momento che durante il trasporto in ospedale ha perso conoscenza. I medici hanno riscontrato ferite estremamente gravi e ad oggi il piccolo non può ancora dirsi fuori pericolo. Chi vive in zone popolate da coccodrilli racconta che in questo periodo il loro numero sulle spiagge è in aumento, conseguenza del lockdown legato alla pandemia di Coronavirus.

