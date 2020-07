Chi è Edoardo Mapelli Mozzi, neo marito della Principessa Beatrice in un matrimonio top secret davanti alla Regina

Beatrice di York si è sposata in segreto e con una cerimonia sobria, dopo aver dovuto annullare il matrimonio ufficiale in Maggio a causa del coronavirus.

Il Covid-19 aveva guastato le nozze della principessa Beatrice di York, fissate per il 29 maggio. O forse no, dato che Beatrice ha sorpreso tutti sposandosi, in gran segreto, con soli 20 invitati. Evitando così l’imbarazzo di doversi confontare con due ospiti obbligati, Meghan Markle e il principe Andrea, padre della sposa.

La prima perchè avrebbe visto gli ex-reali tornare in Inghilterra o rifiutare l’invito, posizioni entrambe scomode e che avrebbero in ogni caso rubato la scena agli sposi. Il secondo perchè estromesso già dalla vita di corte a causa della sua amicizia con Jeffrey Epstein, accusato di traffico di minorenni e su la cui indagine il terzogenito della regina ha rifiutato ogni collaborazione.

Le nozze, svelate dal The Sun, si sono svolte in presenza della Regina Elisabetta, ieri 17 luglio alle ore 11, nella Royal Chapel of All Saints presso il Royal Lodge.

Beatrice di York, nipote della Regina e figlia di Sarah Ferguson, ha sposato l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi.

Chi è Edoardo, novello sposo di Beatrice di York

Si vocifera che adesso la coppia si trasferirà in Italia, patria di Edoardo, immobiliarista 37enne. Nozze reali in tutto e per tutto dato che lo sposo è figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi, noto forse più per essere un ex sciatore olimpico che per il proprio titolo.

Nato a Londra da Nikki Shale, ora moglie di un politico conservatore, Edoardo ha frequentato il Radley College nell’Oxfordshire e poi l’Università di Edimburgo dove ha seguito un master in politica. Nel 2007 si è dedicato al mondo dell’immobiliare. Ha conosciuto la principessa al matrimonio della di lei sorella Eugenia. Un incontro felice che ha portato prima ad un fidanzamento che ha ricevuto la benedizione della Regina (generalmente concessa solo ai nipoti), ed infinite a delle nozze di ieri.

Leggi anche => Scricchiola la Royal Family: Beatrice come Meghan, vuole lasciare il Regno Unito

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!