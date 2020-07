“Se mancano clienti i ristorati cambino mestiere”: polemiche sul viceministro all’Economia Laura Castelli

Polemiche a non finire su Laura Castelli, vice ministro dell’Economia, per una frase detta sui ristoratori.

Non sono certo ore facili per il viceministro dell’Economia Laura Castelli, rea di aver detto una frase non mandata giù sui ristoratori.

La Castelli, esponente del Movimento 5 Stelle, dopo aver puntualizzato una situazione è stata attaccata da Fratelli d’Italia e Lega: ma cosa è successo?

Polemiche accese sul viceministro all’Economia Laura Castelli

Laura Castelli, viceministro all’Economia ed esponente del Movimento 5 Stelle, si è lasciata andare ad una dichiarazioni riguardante il mondo della ristorazione: “Se mancano clienti e i ristoratori non ce la fanno cambino mestiere”. Una frase che ha scatenato gli attacchi di Fratelli d’Italia e Lega.

Il vice ministro dell’Economia ha poi continuato il suo intervento sottolineando che questa crisi post Covid ha spostato domanda e offerta e che le persone hanno cambiato il loro modo di vivere. La Castelli ha evidenziato come le imprese vadano aiutato e per fare ciò saranno spostate le imposte.

Fratelli d’Italia e Lega attaccano la Castelli

Immediata e non per le righe la risposta dell’opposizione, con Fratelli d’Italia e Lega irritati per le dichiarazioni rilasciate dal viceministro dell’Economia sui ristoratori. Giorgia Meloni è un fiume in piena: “La Castelli dice che se i ristoratori non hanno più lavoro devono cambiare mestiere? Sono senza parole. Questo Governo ha massacrato il settore dell’ospitalità con divieti e delle regole assurde e ha multato gli esercenti che chiedevano aiuto in piazza…”.

Sulla stessa onda è la Lega con il vice capogruppo alla Camera Francesco Zicchieri: “Una frase vergognosa e ignobile”. Insomma, le frasi del vice ministro dell’Economia Laura Castelli hanno fatto rumore.

