Sondaggi politici, cala la Lega ma cresce ancora Fratelli d’Italia (che “vede” il M5S). Centrodestra al 47,7%

La Lega continua a scendere, ma l’unico partito che ne approfitta è Fratelli d’Italia.

E’ quanto emerge dall’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, che conferma come il Carroccio sia ormai in calo di consensi. Dopo l’assestamento della scorsa settimana, con una leggera ripresa per il partito guidato dal segretario Matteo Salvini, la Lega perde lo 0,4% dei consensi e si attesta al 25,4%.

Tuttavia, come riportato anche dalla testata Fanpage, non è che vada molto meglio al suo maggiore “competitor”, ovvero il Partito Democratico. I “dem”, infatti, non approfittano dell’erosione di voti che sta interessando la Lega ormai da svariate settimane: se si andasse oggi alle urne, il PD conquisterebbe il 20,4% dei voti, con un leggero calo dello 0,1% rispetto all’ultima rilevazione.

Fratelli d’Italia è al 15,1%: il M5S è sempre più vicino

Come accennato, chi continua a crescere è Giorgia Meloni, che ha ormai raggiunto e superato la soglia del 15%. YouTrend riporta infatti che Fratelli d’Italia è al 15,1%, a meno di un punto di distanza dal Movimento 5 Stelle, fermo al 16%.

Forza Italia è accreditata al 7,2%, una percentuale che consentirebbe al centrodestra unito di essere la coalizione più votata con il 47,7%: la maggioranza di governo si fermerebbe invece al 42,2%. Per quanto riguarda le altre forze politiche, la Supermedia rileva La Sinistra al 3%, Italia Viva al 2,9% e Azione di Carlo Calenda al 2,7%.

