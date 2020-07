Calciomercato Juventus, per Zapata offre Perin all’Atalanta: lo scambio si farà?

Secondo le ultime indiscrezioni una clamorosa ipotesi rende protagoniste nella prossima sessione di calciomercato Juventus e Atalanta.

Il calciomercato è pronto ad infiammare la platea del pallone, un a sessione di trasferimenti diversa dal normale visto il caos del Coronavirus che sta costringendo in estate a concludere la Serie A.

Le ultime indiscrezioni riguardanti Juventus e Atalanta avrebbero del clamoroso con bianconeri e neroazzurri che potrebbero realizzare uno scambio a sorpresa.

Calciomercato Juventus, clamoroso scambio con l’Atalanta all’orizzonte?

Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano chiaro, con due protagoniste di questa Sere A ancora in corsa assolute protagoniste. Stiamo parlando di Juventus e Atalanta che starebbero studiando un clamoroso scambio nella prossima inusuale (visto lo stop dei campionati per l’emergenza Coronavirus) sessione della lista trasferimenti: ma chi sono i due calciatori coinvolti’

La Juventus, sempre secondo indiscrezioni, vorrebbe portare allo ‘Stadium’ Duvan Zapata, forte e fisico attaccante dell’Atalanta. Il giocatore costa tanto e per questo che da Vinovo arriva un rumors che ha dell’incredibile. I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto dei dirigenti bianconeri un importante conguaglio più il cartellino del portiere Mattia Perin, in ritorno dal prestito al Genoa. Un’operazione però che sembra non convincere molto.

Scambio Perin-Zapata tra Juventus e Atalanta? Ecco chi ci guadagna

Il teorico (ma ovviamente non ancora realizzabile) scambio tra Zapata e Perin potrebbe portare dei grandi benefici dall’altra e un clamoroso abbaglio dall’altra. In tutto questo, secondo il nostro parere, a perderci potrebbe essere proprio l’Atalanta che vedrebbe privarsi di un big, dandolo in forza ad un’ormai rivale diretta per lo Scudetto nella prossima stagione.

Ovviamente dalle parti di Zingonia non sono così convinti nell’effettuare questa ipotetica operazione, anche se la Juventus andrebbe a versare nelle casse bergamasche (30 milioni?), sempre secondo rumors, anche un conguaglio importante. E Perin? Il portiere ha bisogno di un riscatto e Gasperini (che lo conosce bene) potrebbe essere l’allenatore giusto per un portiere ormai perso. In tutto questo Gollini potrebbe fare le valige, visto che sul portiere del’Atalanta la Roma è vigile per il post Pau Lopez: il calciomercato comincia ad infiammarsi.

