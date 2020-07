La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 20/07/2020 al 26/07/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Ariete, Toro, Bilancia, Scorpione, Capricorno e Pesci

Ariete. Le stelle dicono che ci sono tensioni e che soprattutto nel fine settimana dovrai cercare di non esagerare. Chiarimenti in amore? Ci stanno tutti, se dovuti, m a dovrai chiedere conto senza eccedere con toni troppo accesi. Ti senti nervoso per questioni che riguardano la professione, ma attenzione: rischi di riversare questa agitazione in ambito sentimentale. Per quanto riguarda la professione non scoraggiarti perché i progetti che nascono ora si svilupperanno bene in autunno. Settimana di preparazione;

Toro. Le stelle parlano di una situazione professionale che non porta a grosse entrate economiche. Bene i progetti che sono già nati, perché procederanno bene. La tua energia è catalizzata da alcuni problemi che stai vivendo in famiglia. L’oroscopo parla di un momento favorevole all’amore, anche se non libero dalle tensioni, ce potranno accentuarsi nelle giornate di martedì e mercoledì. Ora potresti finalmente ottenere le risposte che cerchi. Agosto sarà un bel mese per chi avrà voglia di fare passi importanti in coppia. Non fare passi azzardati martedì;

Bilancia. Dovrai essere prudente, specialmente agli inizi della settimana. Ti senti a disagio, ma adesso è tempo di prepararsi a vivere emozioni felici. Dovresti provare a vivere una storia d’amore senza lasciarti coinvolgere nelle recriminazioni. Incontri senza impegno per chi è solo. Ci sono perplessità nella professione, soprattutto per chi lavoro alle dipendenze di qualcuno. Cerca di favorire i progetti a lunga scadenza;

Scorpione. La settimana che sta per iniziare non ti invita a prendere dei rischi. La tua energia fisica sta calando, ma niente paura perché il recupero è vicino e agosto sarà un bel mese da questo punto di vista. Dal 21 al 23 giugno ti servirà particolare concentrazione per affrontare le questioni della vita pratica: sarà necessario agire con razionalità e non sull’onda dell’emotività. Ansie attorno alla tua situazione finanziaria;

Capricorno. Nonostante tu sia il segno che riuscirà a riemergere prima dalle difficoltà portate dal 2020, luglio (così come giugno) è un mese di rallentamento dal punto di vista professionale. Momento di revisione in amore: entro agosto dovrai mettere la parola fine a situazioni che non vanno, e non si escludono discussioni nella coppia se già ci sono stati- in passato- dei momenti di difficoltà. Ricorda che chi ti ha fatto soffrire non può stare nella tua vita. Lunedì e domenica le giornate peggiori della settimana;

Pesci. I cambiamenti che ti hanno investito dalla scorsa primavera nella vita sentimentale richiedono ancora dei momenti di revisione. Giovedì o venerdì potrebbero sorgere dei contrasti. Sei indeciso ma le relazioni che si sono interrotte non dovrebbero essere riprese. Il transito favorevole di Venere, ad agosto, può aiutarti a intraprendere percorsi nuovi anche nella professione. Ci saranno cambiamenti necessari entro l’autunno. In generale, settimana che scorre lenta.

Quattro stelle per il Sagittario

Sagittario. Tu sei sempre in movimento, se non fisicamente mentalmente, e allora prova a organizzare le tue mosse lavorative da mettere in campo in vista del prossimo autunno. Luglio è un mese che non porta molto. L’amore migliora in attesa di un mese di agosto che ti consentirà di vivere le emozioni con maggiore chiarezza. Intanto, i prossimi sette giorni ti consentiranno di avere maggiore serenità. Il fine settimana sarà il momento più importante e proficuo di questa settimana che sta per arrivare: intuizioni e buone sensazioni per te.

Cinque stelle per Gemelli, Cancro, Leone, Vergine e Acquario

Gemelli. Le stelle ti sono ancora favorevoli in amore, e grazie al transito di Venere è facile vivere avventure o dimenticare un triste trascorso. Questa positività ti renderà più disponibile. Particolarmente favorevole la giornata di domenica prossima. Settimana buona per concludere un accordo: ricorda anche che il 22 luglio il Sole ti sarà favorevole. Il consiglio: metti energia nelle cose che fai, ma senza esagerare. Occhio alle giornate di giovedì e venerdì;

Cancro. Settimana buona e ispirata dalla Luna, che sarà nel tuo segno domani. Giove e Saturno sono ancora opposti e ti invitano a riconsiderare dei contratti. Stai facendo tanto e questo magari ti porta a essere demotivato nei confronti delle “solite” cose: potrai riprenderti alla grande. Non chiuderti ai sentimenti perché Venere sarà nel tuo segno ad agosto. Puoi recuperare la voglia di amare, sia che tu cerchi un nuovo amore sia che tu voglia recuperare una crisi di coppia. Attenzione ai cali nella giornata di domenica;

Leone. L’amore è davvero in una condizione di forza in questa settimana, e le storie che nascono ora diventeranno intriganti. Il Sole nel segno aiuta la passione. Sta per arrivare un momento di grande forza fisica e psicologica. Devi andare oltre le controversie lavorative che ti hanno bloccato negli ultimi mesi e usare la diplomazia. Intuizioni in più per te dopo il 23 luglio;

Vergine. Insieme al Capricorno, sei uno dei segni più forti. La Luna sarà favorevole giovedì e ti aiuterà nelle questioni professionali. Evita di lanciarti in vertenze o cause, se non strettamente necessario. Giove e Saturno sono favorevoli e ti aiutano nei sentimenti. Non devi pensare alle storie che sono finite male, altrimenti questi pensieri rovineranno ciò che di bello ha in serbo il futuro per te. In generale, sei più disteso anche in famiglia e potrai ricucire uno strappo;

Acquario. In amore c’è aria di novità perché tu vorresti vivere delle emozioni nuove. Attenzione martedì e mercoledì: due giornate poco chiare. Il periodo è positivo e vedrà anche le amicizie in grande spolvero. Novità anche sul lavoro, con possibilità di prendere strade nuove e riparare un danno economico. Inizia a pensare a qualcosa di rivoluzionario. Sabato e domenica la Luna ti sarà favorevole;

Maria Mento

