Il meglio di Domenica In oggi 19 luglio: ospiti ed anticipazioni

Andrà in onda oggi pomeriggio Il meglio di Domenica In, un’altra puntata dove passerà tutto quello successo quest’anno nel contenitore domenicale condotto da Mara Venier.

Oggi pomeriggio Rai 1 propone un’altra puntata de Il meglio di Domenica In, condotto da Mara Venier, che riassume la stagione del contenitore domenicale.

In studio la conduttrice veneta racconterà storie con ospiti importanti, protagonisti di questa stagione e visti nel programma: ecco chi ci sarà.

Il meglio di Domenica In: anticipazioni sulla speciale puntata

Continua la programmazione di Domenica In sul piccolo schermo, con Rai 1 che propone anche per questa giornata la terza puntata riassuntiva del contenitore domenicale condotto da Mara Venier, confermata al timone della trasmissione anche nella prossima stagione televisiva. Questo sarà il terzo appuntamento che andrà in onda sulla rete miraglia della televisione di Stato dalle 14 alle 16.

LEGGI ANCHE -> Mara Venier, tac alla testa e al piede dopo l’incidente domestico: Sono crollata VIDEO

Secondo gli ultimi rumors potrebbe essere riproposto oggi pomeriggio il gesto che ha lanciato non poche polemiche sulla conduttrice. Nell’ultima puntata di Domenica In la Venier abbracciò Romina Power infrangendo le regole di distanza imposte dall’emergenza Coronavirus: un gesto che fece in poco tempo il giro del web. Tanti saranno gli ospiti in studio in questo caldo pomeriggio estivo: ma chi ci sarà?

Gli ospiti di grido per Il meglio di Domenica In

Tanti gli ospiti in studio che si alterneranno nel salotto domenicale di Mara Venier, nella terza puntata in replica delle quattro previste. Dopo aver visto le scorse settimana molti big della televisione italiana, oggi pomeriggio la veneta intratterrà il pubblico da casa con storie affascinanti.

LEGGI ANCHE -> Stefano De Martino a Domenica In svela: Ho chiuso con le donne VIDEO

Fra i tanti verranno riproposti anche Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Carlo Conti e l’attore Christian De Sica. Ma non solo, visto che vicino alla Venier interverranno e racconteranno delle storie personali anche Achille Lauro, il cantante più discusso dell’ultimo Festival di Sanremo e Giovanna Ralli.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!