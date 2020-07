Incontro ravvicinato con un orso: ragazza estrae lo smartphone e si scatta un selfie

Incredibile comportamento di una escursionista che si è trovata faccia a faccia con un orso. Pur mantenendo la calma e non fuggendo ha deciso di immortalare il momento

Si è ritrovata con un orso alle sue spalle ma anzichè farsi prendere dal panico ha estratto lo smartphone per immortalare quel momento con un selfie. L’incredibile vicenda arriva dal parco di Chipinque, nello stato di Nuevo Leon, in Messico, dove un gruppo di escursionisti è stato improvvisamente avvicinato dall’orso che ha raggiunto tre ragazze. Nessuna di loro fugge, reazione molto rischiosa perchè l’orso potrebbe interpretarlo come un segnale per attaccare, ma si fermano cercando di mantenere la calma mentre l’animale inizia a toccare e annusare una di loro, incuriosito, a pochissimi centimetri di distanza da lei.

Gli esperti: “Non imitatela”

Tuttavia anzichè urlare o tentare di darsela a gambe la ragazza, con l’orso in piedi alle sue spalle, ha scattato alcune fotografie, una delle quali è un selfie. Il tutto mentre un altro testimone, più distante, filmava l’intera scena con il suo smartphone. Un comportamento molto rischioso che le autorità di Nuevo Leon, una volta che il filmato è finito sul web diventando virale, hanno raccomandato di evitare e non emulare. Sottolineando anche l’importanza di non avvicinarsi agli orsi per dar loro da mangiare e, soprattutto, di rimanere lontani dalle madri con i cuccioli. La ragazza ha da una parte rispettato i consigli degli esperti, mantenendo il sangue freddo ed evitando di muoversi; ma dall’altra ha rischiato moltissimo utilizzando il telefonino vicino alla testa dell’animale.

