La storia di Cassandra, la 21enne napoletana che lotta contro la leucemia ma sogna Amici

La storia di Cassandra: lotta contro la leucemia ma sogna Amici

Sta facendo commuovere l’intero web la storia della giovane aspirante cantante Cassandra, 21 anni e in lotta contro la leucemia che l’ha colpita qualche mese fa. Non si è data per vinta però la ragazza di Frattamaggiore (in provincia di Napoli) che sta cercando in ogni modo e con ogni mezzo di provare a realizzare il suo sogno: partecipare al talent show Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Su internet gira un suo video dove la 21enne napoletana è cimentata a realizzare un video da mandare agli autori di Amici. Lo fa dal letto dell’ospedale Cardarelli di Napoli, cantando un brano di Alicia Keys. In questo video si nota tutta la voglia, la forza e l’espressività di Cassandra, pronta a tutto per inseguire il suo sogno nonostante l’ostacolo di questa terribile malattia.

Dalla malattia al provino per il talent show

Cassandra è stata colpita dalla leucemia nel mese di gennaio e proprio come racconta la ragazza tutto è nato all’improvviso: “Mi sono accorta di avere una ghiandola linfatica del collo gonfia e da lì è iniziato tutto – dice l’aspirante cantante – anche se all’inizio non ci avevo dato tanto peso. poi quando ho fatto esami più specifici mi è stata riscontrata la leucemia”.

“Qualche mese prima che mi capitasse questo era stata ad effettuare un provino ad Amici – sottolinea Cassandra – e mi arrivò la convocazione per il 3 luglio, giorno dell’ultimo mio ricovero. Quella fu per me un momento di sconforto, visto che dovevo rinunciare per le mie precarie condizioni di salute”. Ma Cassandra non si è arresa, ha realizzato questo video che sta spopolando sul web, con la redazione di Amici che si è rifatta viva proponendo alla 21enne un provino da casa via Skype, vista la situazione: il sogno di Cassandra può continuare.

