Serie A su Sky e Dazn, in programma sei partite della 34a giornata: orari e probabili formazioni

La 34a giornata di Serie A su Sky e Dazn prosegue in questa domenica, con in programma sei partite.

Programma per la 34a giornata di Serie A ampio quello di questa domenica, dove scenderanno in campo sei match in diretta tra Sky e Dazn.

Spicca la sfida serale tra Roma e Inter, ma attenzione anche allo spareggio salvezza Genoa-Lecce.

Parma-Sampdoria: al ‘Tardini’ aprono la domenica le squadre di D’Aversa e Ranieri

La prima sfida in programma arriva nel pomeriggio, quando al ‘Tardini’ si sfideranno Parma e Sampdoria. Due squadre che sono tranquille dai pericoli della classifica e che quindi possono giocare in armonia e senza troppi pensieri.

L’ottica di fare bene è però da entrambe le parti, soprattutto per i padroni di casa che sono reduci da una serie di risultati senza vittoria. I liguri, dopo le vittorie contro Spal, Udinese e Cagliari hanno praticamente chiuso un discorso salvezza che sembrava complicato: diretta alle ore 17.15 su Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-SAMPDORIA:

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Karamoh, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Genoa-Lecce vale doppio, il Napoli a caccia dei tre punti

La giornata di Serie A prosegue alle ore 19.30, quando in campo scenderanno quattro partite. Spicca lo spareggio salvezza tra Genoa e Lecce nella ‘Marassi’ rossoblu deserta, dove liguri e pugliesi proveranno a superarsi. Le due squadre sono divise da una sola lunghezza e questo match può dare il verdetto sulla terza retrocessione in Serie B: calcio d’inizio su Sky Sport. Va a caccia dei tre punti il Napoli che ospita la tranquilla Udinese e con gli azzurri già consapevoli di partecipare alla prossima fase a gironi dell’Europa League grazie alla conquista della Coppa Italia: diretta su Sky Sport.

Genoa: Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. Allenatore: Nicola. Lecce: Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell’Orco; Mancosu, Petriccione, Barak; Saponara, Farias; Babacar. Allenatore: Liverani

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso. Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna. Allenatore: Gotti

Sempre alle 19.30 scendono in campo altre due partite. Nel primo match che analizziamo la Fiorentina vuole continuare il momento positivo sfidando in casa il Torino: diretta su Dazn. Il Brescia ospita la Spal per giocarsi di evitare l’umiliante ultimo posto in classifica proprio contro i ferraresi, in una stagione per entrambe a dir poco disastrosa: diretta su Sky Sport.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Castrovilli, Badelj, Duncan, Dalbert; Cutrone, Ribery. Allenatore: Iachini. Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Meite, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza. Allenatore: Longo

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Martella; Spalek, Tonali, Bjarnason, Dessena; Torregrossa, A. Donnarumma. Allenatore: Lopez. Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Missiroli, Dabo, Strefezza; Petagna, Floccari. Allenatore: Di Biagio

Roma-Inter è la super sfida in serata tra giallorossi e neroazzurri

La 34a giornata del campionato di Serie A vede anche come protagoniste Roma e Inter. Giallorossi e neroazzurri si incrociano in un momento decisivo della stagione, pronte a superarsi per mantenere intatte le speranze di quarto posto per i padroni di casa e scudetto per gli ospiti.

La Roma infatti vincendo stasera e sperando in un passo falso della Lazio in casa della Juventus si porterebbe a nove punti dai biancocelesti con ancora quattro partite da giocare. Stesso discorso per l’Inter: la vittoria stasera e un altro passo falso della capolista domani potrebbe ridurre lo svantaggio dal primo posto: diretta alle ore 21.45 su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER:

Rom (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte



