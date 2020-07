Vince 95 milioni di dollari giamaicani e si traveste da Darth Vader: ecco il misterioso vincitore che vuole proteggere la sua identità

Ha vinto alla lotteria e ha deciso di mettersi un costume per andare a ritirare la sua vincita. Ecco la storia dell’uomo che si è travestito da Darth Vader per non correre il pericolo di essere riconosciuto

A qualcuno che si sia trovato a camminare per le strade di May Pen (Giamaica) potrebbe essere capitato di avere incontrato, per strada, il mitico Darth Vader di “Guerre Stellari”. No, non si tratta né di un anticipazione del Carnevale né di un qualche evento che coinvolge dei cosplayer. L’uomo mascherato è una persona che ha deciso di travestirsi per mantenere segreta la sua identità. Il motivo? Questo signore ha vinto 95 milioni di dollari giamaicani alla lotteria, ma per non far sapere di essere proprio lui il misterioso vincitore è andato a ritirare il denaro travestendosi in maniera a dir poco singolare. Il Daily Star ci racconta di questo fortunatissimo novello paperone che ha attirato l’attenzione su di sé proprio per aver preso questa decisione. Non sappiamo se riuscirà nell’intento di rimanere nell’anonimato, ma intanto vi raccontiamo la sua incredibile vicenda.

Milionario si traveste da Darth Vader per non farsi riconoscere, in Giamaica vinto jackpot da 95 milioni

Vincere 95 milioni di dollari e tentare nell’ardua impresa di non farsi riconoscere. È quello che sta cercando di fare il fortunato possessore del biglietto vincente comprato al “Di Endz Sports Bar” di May Pen (Giamaica), e di cui sappiamo davvero poco. Sappiamo, ad esempio, che il suo cognome dovrebbe essere Brown. Nulla più. L’uomo misterioso non ha raccontato a nessuno di essere stato baciato dalla dea bendata, e del resto non sarebbe la prima volta in cui un novello milionario decide di tenere un basso profilo per paura di veder venire meno la sua sicurezza personale.

Per non farsi riconoscere, l’uomo ha pensato che l’unica strada da percorrere fosse quella di travestirsi per ritirare il suo assegno (equivalente a circa 527mila sterline). Così, si è palesato con addosso un costume dell’iconico personaggio di Darth Vader. A quanto pare è stato anche intervistato e ha rivelato cuna delle sue strategie di gioco: l’uomo sceglie i numeri da giocare in base alle premonizioni che gli capita di avere nella vita. Brown ha anche rivelato che vorrebbe acquistare un autobus.

Milionario si traveste da Darth Vader per non farsi riconoscere, c’è un precedente e risale al 2019

“La vita è sempre stata molto dura. Vengo da una famiglia povera, a volte non potevo andare a scuola perché i miei genitori non avevano denaro, ma un giorno mi sono detto che Dio mi avrebbe aiutato in modo che io potessi aiutare la mia famiglia“, ha detto Brown. E, a quanto pare, in quest’occasione la vita lo ha ripagato di tanti sacrifici.

Questo episodio ci riporta a quanto accaduto nel febbraio del 2019, quando un altro misterioso vincitore intascò (sempre in Giamaica) la somma di un milione e mezzo di dollari. Per ritirare l’assegno, l’uomo si presento’ indossando la maschera di Ghostface della serie “Scream“ per evitare che amici e familiari sapessero della sua improvvisa ricchezza.

Maria Mento

