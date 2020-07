Chi è Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi.

Questo pomeriggio, Laura Efrikian è stata ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno, da lunedì al venerdì. L’ex moglie di Gianni Morandi si è raccontata a lungo, tra carriera e vita privata. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Laura Efrikian

Laura Efrikian è nata a Treviso il 14 giugno 1940. Il padre, Angelo Ephrikian, di origine armena, fu violinista, direttore d’orchestra e compositore. Dopo aver studiato recitazione presso il “Piccolo Teatro” di Milano con la direzione di Giorgio Strehler, inizia la sua carriera come annunciatrice in Rai, nella sede di Milano.

Nel 1961, conduce “Canzonissima” e nel 1962 il “Festival di Sanremo” con Renato Tagliani e Vicky Ludovisi. In teatro, ha interpretato “I due gentiluomini di Verona”, “Il mercante di Venezia”, “La tempesta” e “Piccolo caffè”. Ha interpretato pochi film, alcuni dei quali sono stati dei musicarelli. Per il suo primo film “Ercole alla conquista di Atlantide” di Vittorio Cottafavi, del 1961, usò lo pseudonimo “Laura Altan”. Ha preso parte a due importanti sceneggiati televisivi, quali “La cittadella” e “David Copperfield”, entrambi sotto la direzione di Anton Giulio Majano e a molte commedie importanti prodotte dalla Rai, come ad esempio “Le piccole volpi” o “Rossella”. Nel 1969 ha condotto la rubrica per i militari di leva, “Speciale TVM”. Negli anni duemila, è apparsa nel ruolo di Medea, la mamma di Luca Laurenti, nella serie “Don Luca”, nella soap opera “Ricominciare” (2000) e nel telefilm “Il morso del serpente”.

Per quanto riguarda la vita privata, il 13 luglio 1966 ha sposato Gianni Morandi con cui ha avuto i figli Serena (vissuta poche ore), Marianna e Marco (che l’hanno resa nonna di cinque nipoti, due di Marianna avuti con Biagio Antonacci e tre di Marco); Nel 1979, il matrimonio con Morandi finisce.

Maria Rita Gagliardi

