Conte polemico in conferenza stampa, i tifosi della Juve vogliono la rimozione della stella dallo Stadium – VIDEO

“Noi giochiamo ogni tre giorni. Poi vado a vedere una partita che viene giocata dopo 5 giorni di riposo. Cioè come? Giocano prima di noi e poi giocano dopo. Noi giochiamo a Roma partite importanti. Qualche domanda me la faccio. Il problema è che forse me la faccio solo io, all’Inter”.

Con queste parole Antonio Conte, nel dopo partita del match contro la Roma (terminato per 2-2), ha accusato non troppo velatamente i vertici del calcio italiano per il calendario dell’Inter che – in un momento in cui tutte le compagini si trovano costrette a giocare un match ogni tre giorni – a suo avviso è ancor più affollato di quello della concorrenza.

Ma queste parole non sono tanto piaciute ai tifosi della Juventus, che lo hanno attaccato duramente su Twitter chiedendo la rimozione della sua stella dallo Stadium.

Di seguito, ne postiamo due fra i tanti

Via la stella all'infame.

Ci sono calciatori molto più degni di averla dedicata allo Stadium — Maximum Lawman (@KillerJoe67) July 20, 2020

Io credo che sia giunto il momento di togliere la stella allo Stadium à questo!!!!

Cosa ne pensate.

Lui ha rinnegato il suo passato. pic.twitter.com/wiS400jOnA — vito_laterza★★★ (@laterza_vito) July 20, 2020

