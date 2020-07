Una “zampa” di troppo: gatto buca i preservativi dei proprietari, coppia in attesa del secondo genito

L’uomo, che al momento del rapporto sessuale aveva utilizzato il profilattico, non riusciva a capacitarsi di come la moglie potesse essere rimasta incinta. Poi l’assurda scoperta: il loro gatto domestico aveva bucato tutti i preservativi

Se i vostri genitori vi dicessero che siete nati grazie al vostro gatto domestico ci credereste? Per quanto possa sembrare assurdo è questa la vicenda di una giovane coppia che avrà un secondo figlio “grazie” al loro gatto domestico.

Una “zampa invisibile” aveva bucato tutti i profilattici

Quando la moglie aveva iniziato a manifestare tutti i sintomi della gravidanza suo marito non poteva crederci: in fin dei conti, si è detto, abbiamo avuto rapporti protetti e abbiamo sempre utilizzato il profilattico. Il mistero si è infittito, perché nessuno dei due riusciva a spiegarsi come fosse potuto accadere: ma è bastato collegare alcuni avvenimenti successi in casa recentemente per capire da cosa avesse avuto origine il misfatto; su Reddit l’uomo ha raccontato che, per alcune settimane, era convinto che ci fosse un fantasma in casa, in quanto la coppia svegliandosi ritrovava puntualmente la porta dell’armadio spalancata.

Dopo essere andato a controllare i profilattici per capire se fossero stati in qualche modo danneggiati, il futuro padre ha scoperto l’assurda verità: i profilattici, che l’uomo riponeva assieme ai cotton-fioc che il loro gatto amava distruggere, erano tutti pieni di graffi e di buchetti, e gli involucri sparsi per tutto il cassetto:“Mi sono avvicinato al cassetto del bagno dove tenevo i preservativi, ho rovesciato la scatola sul bancone e ho iniziato a ispezionare ogni miserabile quadretto di alluminio. Molti avevano evidenti graffi, segni di denti e persino forature” ha raccontato l’uomo al Daily Star.

Ora la coppia si sta preparando ad accogliere il loro secondo figlio: “non vedo l’ora di spiegare un giorno al mio nuovo figlio o figlia che devono la loro esistenza al gatto di famiglia“, ha detto il padre al Daily Star.

