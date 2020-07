Johnny Depp, le pesanti accuse dell’ex moglie Amber Heard: “Ha minacciato più volte di uccidermi”

Amber Heard ha iniziato a fornire prove nel processo di diffamazione che vede protagonista Johnny Depp e la News Group Newspapers (NGN).

La Heard ha anche affermato che il suo ex ha minacciato di ucciderla.

Depp ha fatto causa a NGN, la casa editrice del quotidiano “The Sun”, per un articolo dell’aprile 2018, scritto dall’editore esecutivo Dan Wootton, che lo ha etichettato come “picchiatore” di sua moglie.

Parlando oggi all’Alta Corte, Heard, 34 anni, ha affermato che ci sono stati numerosi episodi di abuso durante il suo turbolento matrimonio e che Depp, 57 anni, ha anche minacciato di ucciderla “molte volte”.

“Alcune aggressioni erano talmente pesanti da farmi temere più volte di rimanere uccisa – ha detto l’ex di Depp – Ha esplicitamente minacciato di uccidermi molte volte”.

Amber ha anche affermato che Depp è “molto bravo a manipolare le persone” e a far credere cose diverse dalla realtà dei fatti: lo riporta il Daily Star Online.

Le aggressioni di Depp alla Heard sarebbero in tutto 14

“Una cosa importante da sapere su Johnny è che ha una capacità unica di usare il suo carisma per trasmettere una certa impressione della realtà – ha aggiunto la Heard – È molto bravo a manipolare le persone. Dà la colpa di tutte le sue azioni a una terza persona auto-creata – che chiama spesso “Il Mostro”, ndr – invece che a se stesso”.

A volte, Depp diceva alla Heard che la morte rappresentava “l’unica via d’uscita dalla relazione”. L’attrice accusa il suo ex coniuge di averla aggredita in almeno 14 occasioni tra il 2013 e il 2016, sempre in stato psicofisico fortemente alterato da droghe e alcool. Accuse che Depp rispedisce al mittente.

Amber ha anche affermato che il celebre attore l’ha accusata di avere rapporti con i suoi co-protagonisti del cinema, tra cui Channing Tatum, Eddie Redmayne, James Franco, fino ad arrivare a Leonardo Di Caprio.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!