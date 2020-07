Serie A su Sky, chiude la 34a giornata il big-match Juventus-Lazio: orario e probabili formazioni

La Serie A su Sky chiude questa sera con il posticipo della 34a giornata: in campo il big-match Juventus-Lazio.

L’ultima partita della 34a giornata del campionato di Serie A mette di fronte questa era Juventus e Lazio, due protagoniste di questa stagione.

Occasione importante per l’allungo decisivo dei bianconeri, con gli ospiti che devono vincere per riaccendere una speranza scudetto: analizziamo orario, dove vederla e probabili formazioni.

Juventus-Lazio: grande sfida tra Sarri e Simone Inzaghi

La 34a giornata del campionato di Serie A chiude questa sera con un super match. Allo ‘Stadium’ scendono in campo, la capolista Juventus e la sorprendente Lazio in una partita che può dire molto in chiave scudetto. Infatti con una vittoria la squadra di Sarri, grazie al 2-2 della Roma sull’Inter, può dare lo scatto decisivo per il nono titolo consecutivo. Attenzione alla Lazio: con i tre punti i biancocelesti andrebbero a meno cinque proprio dai bianconeri.

Come ci arrivano le due squadre a questo atteso appuntamento? La Juventus non sta vivendo un momento importante, visto che non vince da tre partite ed è reduce da soli due punti negli ultimi 270 minuti giocati con otto reti al passivo. La Lazio è nella stessa situazione, con un solo punto trovato nelle ultime tre uscite: per Sarri e Simone Inzaghi serve la svolta.

Orario, dove vedere la partita e le probabili formazioni: tutte le info sul big-match

Le scelte dei due allenatori sono molto importanti. Sarri insiste sul suo 4-3-3 inserendo un po’ a sorpresa, secondo le ultime indiscrezioni, Cuadrado nel tridente con Cristiano Ronaldo e Dybala. Davanti a Szczesny da destra a sinistra agiranno Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro, mentre nel mezzo toccherà a Bentancur, Pjanic e Rabiot.

Simone Inzaghi propone il coperto 3-5-2 con Immobile (a caccia del 30° sigillo in campionato) e Caicedo in coppia d’attacco. Con Strakosha in porta, i tre dietro saranno Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. Sugli esterni spazio a Lazzari sulla destra e la sorpresa Andersson a sinistra. In mezzo tocca a Milinkovic-Savic, Cataldi e Parolo. La super sfida tra Juventus e Lazio si potrà vedere in diretta su Sky Sport a partire dalle ore 21.45.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Riccardo Aprosio

