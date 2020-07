Simona Ventura alla Anderson in Baywatch: si tuffa in piscina e chiede “scusa per il tuffo maldestro”

Simona Ventura si cimenta in un omaggio alla serie cult ‘Baywatch’ e alla iconica Pamela Anderson con un tuffo in piscina che pecca di coordinazione.

Nel 1989 esordiva sui teleschermi americani una serie tv destinata a diventare di culto in tutto il mondo. Protagonista principale delle avventure dei bagnini di Venice Beach era Mitch Buchannon, interpretato dall’allora sex symbol David Hasselhoff (il protagonista di Kit Supercar). La serie è andata ben oltre le aspettative di chi l’ha prodotta, a metà anni ’90 era così popolare da convincere i produttori a creare uno Spin off per sfruttarne la popolarità e l’affezione del pubblico.

Sulla serie sono stati fatti anche dei lungometraggi, i primi inseriti poi nelle varie stagioni della storia canonica. L’ultimo, quello del 2003, è la conclusione degli eventi narrati e vede protagonisti molti dei personaggi che si sono alternati su schermo in ben 12 anni di trasmissione. In un’operazione nostalgia, nel 2017 è uscito al cinema un ultimo film su Baywatch, che però vuole essere una sorta di reboot e che ha una trama ed uno svolgimento maggiormente auto-ironici rispetto all’originale.

Simona Ventura alla Pamela Anderson in Baywatch, il tuffo non è dei migliori

Insomma si può dire senza timore di smentita che ‘Baywatch’ è stato uno di quei prodotti entrati con forza nella cultura condivisa occidentale. Sarà probabilmente per questo che in uno dei suoi ultimi post su Instagram, Simona Ventura ha voluto omaggiare la serie e la sua iconica protagonista bionda (Pamela Anderson) con un tuffo in pieno stile bagnino. Il riferimento era voluto e anche cercato, visto che prima del tuffo Simona ha messo la sigla storica della serie.

L’illusione sino alla corsa a bordo vasca era perfetta, peccato che poi il tuffo a pesce mancasse di coordinazione e l’ingresso in acqua non sia stato dei migliori. Tanto che la stessa conduttrice si è voluta scusare per la performance non eccezionale: “Scusate il tuffo maldestro”.

