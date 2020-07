sorryharry è tendenza su Twitter: cosa è successo? – VIDEO

Ecco perché Harry Styles è finito in tendenza su Twitter, i fan del cantante creano un tag per chiedergli scusa per avergli mancato di rispetto

Harry Styles ha comprato casa in un piccolo comune in Italia per godersi un po’ di relax lontano da tutto, alcune fan dopo averlo scoperto hanno rivelato su Twitter come raggiungerlo.

In poco tempo moltissimi fan si sono recati nell’abitazione dell’ex cantante dei One Direction, lui li ha cacciati in modo alquanto scortese considerando il loro atteggiamento irrispettoso. Molti di loro si sono detti dispiaciuti per l’accaduto e hanno creato il tag #sorryharry, un gesto fatto per chiedergli scusa della mancanza di rispetto che ha subito.

Dopo la creazione del tag Styles si è ritrovato in tendenza su Twitter.

Sara Fonte

