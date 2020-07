Stasera in tv, 20 luglio 2020: Il giovane Montalbano, Made in Sud, Finalmente la felicità e molto altro ancora – VIDEO

Stasera in tv, 20 luglio 2020: Il giovane Montalbano, Made in Sud, Finalmente la felicità e molto altro ancora

Cosa andrà in onda stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro? NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto, Continuano i preparativi per le nozze, Mimì aiuterà Salvo a scegliere il vestito da cerimonia. Presto sarà l’anniversario del giorno in cui Salvo e Livia si sono conosciuti, lei però non potrà essere a Vigata ed è molto dispiaciuta per questo. Su Rai 2 va in onda Made in Sud, famoso show condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, dove si esibiscono comici famosi e artisti nuovi in televisione. Desconocido – Resa dei conti va in onda su Rai 3, Carlos lavora in banca, mentre si reca al lavoro deve fare una deviazione per accompagnare i suoi figli a scuola. Con una telefonata anonima lo avvisano che nell’auto è stata messa una bomba che esploderà se qualcuno scenderà dal veicolo.

Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, programma che affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Su Canale 5 va in onda Finalmente la felicita’, Un insegnante di musica di nome Benedetto scopre grazie alla trasmissione C’e’ posta per te di avere una sorella di nome Luna, una ragazza brasiliana che la madre appena morta aveva adottato a distanza. La ragazza si trova in Italia dove lavora come modella, i due si conoscono e iniziano a vivere insieme con non poche difficoltà… Su Italia 1 va in onda La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, La famiglia di esploratori O’Connell si imbatte in una mummia di 2000 anni che minaccia il mondo. Lo spietato imperatore cinese Drago, con i suoi 10.000 guerrieri è rimasto sepolto nell’argilla a causa di un sortilegio. Alex O’Connell risveglia il sovrano dal sonno eterno, che decide di partire per conquistare il mondo con il suo strano esercito che è dotato di incredibili poteri.

Eden Un pianeta da salvare va in onda su La7, In giro per il mondo alla scoperta della varietà di vegetazione, dal clima e dai paesaggi che la Terra offre. Un ecosistema che però è minacciato dall’intervento dell’uomo. Chloe – Tra seduzione e inganno va in onda su Tv8, Catherine e David sembrano essere una coppia perfetta, sono sposati, hanno un figlio e sono felici. Lei organizza una festa a sorpresa al marito per il suo compleanno, lui però non arriva in tempo perché ha perso l’aereo. Da tempo Catherine sospettava che lui fosse infedele, dopo questo episodio i suoi dubbi sono sempre più grandi. Per mettere alla prova David paga un escort per sedurlo, Chloe dovrà tenere sempre informata la donna. Ci saranno però delle conseguenze… Sul Nove va in onda Breakdown – La Trappola, Una coppia cambia lavoro e si trasferisce in California con l’unica cosa di valore che hanno, una costosa jeep. Alcuni rapinatori nello Utah pensano che i due siano ricchi, decidono quindi di rapire la donna e chiedere il riscatto al marito.

Sara Fonte

