Stasera in tv, Finalmente la felicità: cast, trama e curiosità del film di Pieraccioni del 2011

Stasera 20 luglio 2020 in prima serata su Canale 5 andrà in onda ‘Finalmente la felicità’, film con Leonardo Pieraccioni nei panni di un insegnante di musica.

Alle 21:20 di questa sera andrà in onda Finalmente la felicità, film del 2011 che vede Leonardo Pieraccioni nel personaggio di Benedetto, un musicista di Lucca -luogo dove si sono svolte gran parte delle riprese.

Il protagonista, insegnante di musica, viene invitato dalla trasmissione C’è posta per te dove scopre che la madre, morta da poco, aveva adottato a distanza una bambina brasiliana. Questa, divenuta una modella e giunta in Italia per lavoro, lo contatta tramite il noto programma di Maria De Filippi, per incontrarlo.

Tra Benedetto e Luna nascerà un forte legame che li porterà a realizzare molti progetti…

Finalmente la felicità, il cast

Un film leggero e divertente in grado di coinvolgere, anche grazie al cast denso di sorprese.

Oltre al noto protagonista e alla show girl brasiliana Ariadna Romero, hanno partecipato Rocco Papaleo, Andrea Buscermi,Maria De Filippi ,il divertentissimo Massimo Ceccherini e non di meno, Maurizio Battista nei panni dell’uomo sul treno.

Il film sarà disponibile anche su Mediaset Play, visibile su pc, smartphone e tablet accedendo con una e-mail o un account social.

