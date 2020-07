Aurora Ramazzotti confessa: “Sarò sempre un po’ in difficoltà” – VIDEO

Aurora Ramazzotti si lascia sfuggire alcune rivelazioni a Ogni Mattina, la figlia di Michelle Hunziker pensa che avrà sempre dei problemi

Aurora Ramazzotti è stata ospite oggi a Ogni Mattina, dove si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni.

Ad Alessio Viola ha detto che è costretta a fare i conti con il giudizio della gente sin da quando era solo una ragazzina. Ha poi ricordato un episodio che l’ha molto segnata: “Una copertina, quando avevo 14 anni, scrivevano che era più bella mia madre di me, che era più in forma mia madre di me”.

La figlia di Michelle Hunziker ha fatto sapere che quelle parole la fecero soffrire molto: “Questa cosa ha segnato tantissimo la mia adolescenza, la mia crescita e il modo in cui io mi rapporto adesso al mio fisico”.

La Ramazzotti è stata vittima di body shaming, a detta sua si sente sempre un po’ in difficoltà rispetto alla società, ma ha concluso dicendo: “Avrò per sempre dei problemi, sarò sempre un po’ in difficoltà. Combatterò sempre per amarmi, il percorso è lungo ma la devi trovare dentro di te”.

Sara Fonte

