Calciomercato Lazio, tre nomi sulla lista della spesa per crescere: di chi si tratta?

Clamorosa indiscrezione lanciata dal Messaggero sul calciomercato della Lazio, una prossima sessione che si annuncia incandescente.

La Lazio, aspettando la matematica certezza del ritorno in Champions League e dell’incasso per la qualificazione, sta gettando le basi per un calciomercato infuocato.

Sul taccuino del Direttore Sportivo Ighli Tare ci sono tre nomi che fanno sognare i tifosi biancocelesti, soprattutto per l’attacco con un top player nel mirino: ecco l’indiscrezione lanciata dal Messaggero.

Calciomercato Lazio: Tare puntella la difesa

Il primo nome sulla lista dei desideri del Direttore Sportivo Ighli Tare è quello già detto nei giorni scorsi. Stiamo parlando del quotato difensore centrale Marash Kumbulla, classe 2000 e rivelazione del Verona di Juric. Nazionale albanese, il giocatore secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere il primo colpo della Lazio targata 2020/2021.

Kumbulla è un giocatore albanese dal ruolo di difensore centrale. Tra le abilità del ragazzo c’è lo stacco di testa, grazie anche alla sua mole fisica visto i suoi 190 centimetri. Scoperto dai dirigenti del Verona, il centrale difensivo viene promosso dalle giovanili alla prima squadra scaligera nel 2018 dove colleziona da quel momento 26 gettoni e 1 rete in Serie A. Vanta 1 presenza con la Nazionale maggiore dell’Albania.

Attacco boom: il primo obiettivo della Lazio gioca nella Liga

Per rinforzare l’attacco, in vista anche della partecipazione alla prossima Champions League, Tare potrebbe pescare in Spagna. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il dirigente biancoeleste ci proverà per portare (solo prestito?) dal Real Madrid la punta Borja Mayoral.

L’attaccante, classe 1997, si mette in luce nelle giovanili del Real Madrdi dove con la Squadra B colleziona 38 presenze segnando 17 reti. Arriva la promozione nelle Merengues dove però trova spazio solo in 20 occasioni, con nel mezzo un prestito al Wolfsburg. Attualmente è a titolo temporaneo al levante, dove ha attirato gli occhi della Lazio grazie alle 39 presenze totalizzate e le 8 reti messe a segno.

In arrivo il top player? Il Messaggero lancia l’indiscrezione clamorosa

Il grande sogno di Tare per la Lazio però è solo uno e arriva ancora una volta dalla Liga spagnola. Se i ‘cugini’ della Roma proveranno per prendere Cavani, i biancocelesti rispondono con una clamorosa trattativa che potrebbe entrare presto nel vivo: di chi stiamo parlando?

La clamorosa indiscrezione lanciata dal messaggero si chiama Luiz Suarez, il potente attaccante uruguaiano in forza al Barcellona. Il top player non ha certo bisogno di presentazioni, visto che il suo curriculum parla da solo con le esperienze avute anche con Ajax e Liverpool prima dell’approdo in Spagna. Con i blaugrana sono 191 i gettoni con 147 reti messe a segno: ma il suo arrivo includerebbe la partenza di Immobile?

Riccardo Aposio

