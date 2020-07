Incinta per opera divina? Una donna indonesiana lo afferma, annunciando la gravidanza un’ora prima del parto

Una donna indonesiana afferma che il suo bambino si è formato dentro di lei in una sola ora prima che lo desse alla luce, a Tasikmalaya.

Heni Nuraeni, 28 anni di Tasikmalaya, zona nella Giava Occidentale, ha affermato di essere rimasta incinta un’ora prima del parto.

Il Mirror riporta le parole della donna: “All’inizio quando ero a casa non c’era nulla di strano. Poi ho sentito qualcosa muoversi nella parte destra della pancia e mi hanno condotto a casa di mio padre. Avevo i crampi e nel giro di un ora abbiamo chiamato un’ostetrica e ho partorito.”

La donna racconta di aver avuto mestruazioni regolari per tutti i nove mesi, e anche poco prima del parto. Ritiene quindi impossibile che fosse in atto una gravidanza. La donna ha già partorito in precedenza, essendo madre di due figli.

Le reazioni sui social dopo la diffusione della notizia

Secondo la donna si tratta di un miracolo compiuto da Dio, suscitando così non poche polemiche sui social.

L’ostetrica dell’ospedale Hasan Sadikin di Bandung, la dott.ssa Ruswana Anwar, afferma che le donne non sono consapevoli di essere incinta in un caso su 25.000. Il fenomeno è conosciuto come “gravidanza criprica”. Afferma che sia possibile non accorgersi di essere incinte, ma non di rimanervi sono un ora prima di partorire.

