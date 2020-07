Jasmine Carrisi “scosciata” su Instagram risponde all’accusa di una hater: “Siamo nel 2020”

Jasmine Carrisi “sconsciata” su Instagram,, dopo un post realizzato, lascia tutti senza parole e la figlia di Al Bano non passa inosservata.

Torna protagonista, dopo l’uscita del suo primo singolo musicale, Jasmine Carrisi con un post su Instagram che ha suscitato non poche polemiche.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si è fatta scattare una foto dove esprime tutta la sua bellezza: a c’è chi l’ha criticata.

E’ pronta a seguire le orme del famoso padre Al Bano, dopo la realizzazione del suo primo singolo musicale ‘Ego’ ma sul web suscita già qualche polemica di troppo. Stiamo parlando della bella Jasmine Carrisi, figlia del cantante di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso, che nelle ultime ore ha realizzato un post su Instagram che ha fatto rumore.

La ragazza si voluta far fotografare nel suo splendore con una foto dove esprime la sua bellezza, una mossa che però ha subito fatto il giro del web. Infatti, alcuni commenti arrivati sotto la foto dell’ultima arrivata in casa Carrisi, non sono stati positivi.

Una fan polemizza, la Carrisi risponde: “Siamo nel 2020”

A polemizzare con Jasmine Carrisi, per la foto secondo la follower troppo spinta, è stata una fan della ragazza che non gliele ha mandate a dire. “Caro Al Bano, quanto silicone devi mantenere – si legge dal commento della fan – lo state rovinando te e tua madre. Ma non vi vergognate?”. Pronta la risposta di una Jasmine Carrisi giustamente stizzita.

La figlia del cantante e di Loredana Lecciso non c’è andata troppo leggera: “Vive nel medioevo? “, ha sottolineato la ragazza taggando la fan autrice del commento. Ma non è finita lì: “Siamo nel 2020, fa niente se mostro le cosce”. Un’altra polemica sfocia in casa Carrisi con protagonista questa volta Jasmine, la più piccola di casa.

