Kanye West annuncia il nuovo album e attacca la moglie su Twitter: “Vuole rinchiudermi” – VIDEO

Kanye West ha accusato la moglie di volerlo rinchiudere, cancella poi i tweet e annuncia l’uscita del suo nuovo album

Pochi giorni fa durante primo discorso per la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti Kanye West in lacrime ha svelato che la moglie stava per abortire la loro prima figlia.

Nelle ultime ore è tornato a far parlare non poco di sé, su Twitter ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, si è poi lasciato andare ad uno sfogo contro la moglie Kim Kardashian e la suocera Kris Jenner.

Il cantante ha accusato la moglie di volerlo rinchiudere. Queste le sue parole: “Kim stava cercando di volare in Wyoming con un dottore per rinchiudermi come nel film Get Out perché ho pianto sul fatto di salvare la vita a mia figlia“.

Contro la suocera ha invece scritto: “Kris non giocare con me, tu e quel Calmye non avete il permesso di stare intorno ai miei bambini. Voi avete cercato di rinchiudermi“.

Kanye West ha poi cancellato i tweet. Ha fatto sapere che vuole dedicarsi solo alla musica, il prossimo venerdì uscirà infatti il suo nuovo album ‘Donda’.

Il cantante in passato ha confessato di soffrire di disturbo bipolare, sembra che questo non sia un periodo facile per West.

