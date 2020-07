L’ex grillino Gianluigi Paragone fonda il suo partito per l’uscita dall’Euro e sul Recovery Fund: “Il danaro alle banche”

Prima leghista, poi grillino, adesso il senatore Gianluigi Paragone (negli scranni di Palazzo Madama grazie ai voti pentastellati) ha deciso di lanciare il proprio partito.

Un partito antieuropeista.

Pargone ne ha parlato a Repubblica, il giorno dopo l’incontro con il leader della Brexit Nigel Farage.

“Avevo programmato quell’incontro da giorni, non potevo immaginare l’esito delle trattative europee”: si giustifica Paragone, dato l’esito sostanzialmente positivo delle trattative per il Recovery Fund.

Paragone non dà alcun dettaglio in merito alla sua creatura (giovedì sapremo tutto, anche per quanto riguarda nome e simbolo), ma si conoscono gli obiettivi: portare l’Italia fuori dall’Europa e dalla moneta unica.

E così è arrivata la stoccata al Recovery Fund: “E lei crede che questi soldi andranno agli italiani? Il danaro sarà girato alle banche, i cittadini non vedranno un centesimo. Quello di stanotte è il miglior accordo possibile solo per tenere in vita l’inganno europeo”.

E così, tra un attacco all’Europa e una citazione di Jovanotti, al giornalista che gli chiede se c’è spazio per l’ennesimo partito sovranista – Paragone risponde: “Non c’è nessun partito in Italia che dice esplicitamente di voler uscire dall’Ue e dall’unione monetaria. Penso a costruire una comunità di gente che ha sempre pensato queste cose, ma che non si sente rappresentata”.

E secondo Paragone non si tratterà dell’ennesimo partito dello zero virgola (o poco più): “Il consenso crescerà di pari passo con le balle che l’Europa ci racconterà”.

