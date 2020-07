Recovery Fund, accordo raggiunto per 750 miliardi tra sussidi e prestiti: su Twitter Grazie Presidente è in tendenza

Dopo una estenuante trattativa (durata quattro giorni e quattro notti) i leader europei hanno raggiunto un accordo sul Recovery Fund e sul Bilancio Ue 2021-2027.

Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Applauso liberatorio al termine dell’annuncio e soddisfazione da tutte le parti.

Il Premier Giuseppe Conte, dal canto suo, ha dichiarato: “Avremo una grande responsabilità: con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre. Siamo soddisfatti: abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo. Abbiamo conseguito questo risultato tutelando la dignità del nostro Paese e l’autonomia delle istituzioni comunitarie”, sono le parole riportate da Ansa.

Immancabile quindi il tweet:

E proprio su Twitter Grazie Presidente è entrato tra le tendenze del social in Italia.

Sono tanti i messaggi di soddisfazione da parte dei sostenitori del Premier:

Grazie Presidente Conte. Dalla nascita dell’Europa la più importante decisione economica ,🎈 altro fiore all’occhiello di questo magnifico governo. — Fourier (@ordine_ribelle) July 21, 2020

Il lavoro di @GiuseppeConteIT è stato straordinario! Avevamo tutti contro! Dai media, alle opposizioni e dalla pessima reputazione che l’Italia “godeva” in Europa… ma da oggi le cose sono cambiate! 209 miliardi e una reputazione tutta muova! Grazie presidente! Grazie! — Gianluca Prato (@gianluca_prato) July 21, 2020

Non ha mollato mai, non si è mai arreso, ha lottato fino all’ultima goccia di sudore, fino all’ultimo grammo di energia in Europa e ce l’ha fatta, ha raggiunto il suo obbiettivo! Sono fiera e commossa. Grazie Presidente🇮🇹🥺❤️ pic.twitter.com/n9wczPbUka — 𝐬𝐭𝐞𝐟𝐢 (@mefeelbaby) July 21, 2020

“…” E noi siamo orgogliosi di essere rappresentati da un uomo che non demorde, che insiste se è necessario per giorni interi affinché il nostro paese ottenga quello di cui ha bisogno. Lo dico a gran voce, grazie Presidente. 🇮🇹 pic.twitter.com/XHi1Qkf6tF — 𝐈𝐥𝐞𝐚𝐧𝐚 ◟̽◞̽ (@LaMazzaDiHazza) July 21, 2020

Ma non mancano anche le critiche (con le voci di dissenso che hanno usato comunque l’hashtag #GraziePresidente volato così in tendenza – dando uno sguardo parziale ai cinguettii di stamani sono comunque in maggior numero i sostenitori):

L’obiettivo di commissariare l’Italia in stile Troika per qualche soldo in prestito è compiuto. Il governo ha “ipotecato” il paese, le riforme (leggasi austerità) saranno decise di concerto con una élite europea, in barba al diritto di voto. #RecoveryFund #graziepresidente — Lidia Undiemi (@Lidia_Undiemi) July 21, 2020

Da segnalare, rimanendo all’universo Twitter e prima di passare al dettaglio dell’accordo, come sia in tendenza anche il termine #RecoveryFound – con l’errore di spelling.

A testimonianza ulteriore delle difficoltà con la lingua inglese.

Recovery Fund, i dettagli dell’accordo

Il Recovery Fund ha una dotazione di 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi di sussidi.

Cambia di fatto la composizione rispetto a quella auspicata alla vigilia (è questa la “vittoria” dei frugali): si parla di 390 miliardi di sovvenzioni (anziché 500) e 360 miliardi in prestiti (invece di 250).

All’Italia toccherebbero 209 miliardi di risorse anziché i 172 miliardi previsti in un primo momento.

A cambiare, in questo caso, sarebbe l’ammontare dei prestiti (che passerebbe da 91 miliardi a 127 miliardi, mentre la quota a fondo perduto resterebbe invariata a 82 miliardi).

