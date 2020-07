Serie A 34a giornata: Cristiano Ronaldo lancia la Juventus, al Genoa lo spareggio salvezza: risultati e classifica

La 34a giornata di Serie A emette un verdetto decisivo in chiave scudetto, grazie alla vittoria della Juventus sulla Lazio: analizziamo quello che è successo.

Un turno di campionato molto intenso quello appena trascorso, con il 2-1 della capolista che vale il +8 sull’Inter, fermato dalla Roma.

Grandi emozioni anche in ottica salvezza, dove il Genoa supera nello spareggio per non retrocedere il Lecce e lo stacca di quattro punti.

Juventus-Lazio 2-1: scatto scudetto dei bianconeri. Inter e Atalanta staccate

La Juventus supera 2-1 la Lazio e aumenta il vantaggio sulle inseguitrici. I bianconeri, grazie a super Cristiano Ronaldo regolano i biancocelesti e avvicinano sempre di più il nono tricolore consecutivo, il primo della gestione Sarri. Ora sono otto e nove i punti di vantaggio da gestire su Inter e Atalanta a quattro giornate dalla fine.

LEGGI ANCHE -> Juventus, litigio tra Sarri e Pjanic durante l’allenamento? Parla l’allenatore

L’Inter non va oltre il pareggio contro la Roma e rischia più del dovuto. Il 2-2 finale infatti è viziato da un infortunio di Spinazzola che consegna il rigore del pari a Lukaku. Stessa situazione per l’Atalanta che contro il Verona non riesce a gestire il vantaggio ed è punita dall’ex Pessina: 1-1 e sogno scudetto svanito per i bergamaschi. Le due compagini neroazzurre i qualificano però per la prossima Champions League.

Milan da record, in zona salvezza vittoria chiave del Genoa

Nelle altre partite della 34a giornata di Serie A, spicca il netto 5-1 dello scatenato Milan sul Bologna ormai tranquillo. Bene anche il Napoli che supera in rimonta l’Udinese, mentre continua a sorprendere la cavalcata della Sampdoria si mister Ranieri. I doriani superano in rimonta per 2-3 il Parma e inanellano la quarta vittoria consecutiva.

LEGGI ANCHE -> Chi è Pedro, caratteristiche tecniche e curiosità del neo acquisto della Roma

La Fiorentina super 2-0 il Torino e ipoteca la salvezza, dopo una stagione difficile. In zona retrocessione c’è il decisivo scatto del Genoa, che grazie al 2-1 sul Lecce, stacca proprio i pugliesi di quattro punti. Il primo verdetto della stagione è la retrocessione matematica della Spal: la sconfitta per 2-1 sul campo del Brescia è decisiva.

RISULTATI SERIE A 34a GIORNATA:

Verona-Atalanta 1-1; Cagliari-Sassuolo 1-1; Milan-Bologna 5-1; Parma-Sampdoria 2-3; Brescia-Spal 2-1; Fiorentina-Torino 2-0; Genoa-Lecce 2-1; Napoli-Udinese 2-1; Roma-Inter 2-2; Juventus-Lazio 2-1

CLASSIFICA SERIE A:

80 Juventus; 72 Inter; 71 Atalanta; 69 Lazio; 58 Roma; 56 Napoli e Milan; 48 Sassuolo; 45 Verona; 43 Bologna; 42 Cagliari e Fiorentina; 41 Sampdoria; 40 Parma; 37 Torino; 36 Udinese; 33 Genoa; 29 Lecce; 24 Brescia; 19 Spal

Riccardo Aprosio

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!