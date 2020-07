Serie A su Sky, aprono la 35a giornata Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan: orario e probabili formazioni

La Serie A su Sky torna subito in campo con le prime due partite della 35a giornata con in campo Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan.

Il campionato di Serie A su Sky torna subito protagonista senza tregua e oggi offre subito due sfide tutte da seguire.

In campo scenderanno Atalanta e Milan che saranno rispettivamente impegnate contro Bologna in casa e Sassuolo in trasferta: ecco come vedere le partite con orario e probabili formazioni.

Atalanta-Bologna apre la 35a giornata di Serie A

Ad aprire la 35a giornata di Serie A sarà la sfida tra Atalanta e Bologna, che si incontreranno nel deserto dello stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo. Partita della speranza per i neroazzurri che proveranno ad incrementare il bottino punti per chiudere ad uno storico secondo posto.

I neroazzurri si sono fermati nell’ultimo turno giocato, con l’1-1 sul campo del Verona che ha sancito la fine dei sogni scudetto per la Dea. Avversario di serata il temibile Bologna che negli ultimi 180 minuti ha rallentando totalizzando un solo punto tra Napoli e Milan. I felsinei arrivano dalla pesante sconfitta subìta contro i rossoneri e proveranno a chiudere al meglio la stagione: diretta alle ore 19.30 su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-BOLOGNA:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Sassuolo-Milan è sfida spettacolo tra De Zerbi e Pioli

In serata è in programma al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia la sfida con sapore europeo tra Sassuolo e Milan. Le due squadre sono divise da otto punti in classifica e i padroni di casa hanno solo la vittoria a disposizione per riaprire i giochi e agguantare il sogno del preliminare di Europa League.

I neroverdi sono in serie positiva, ma reduci dal pareggio di Cagliari che ha frenato i sogni europei degli emiliani. Gli ospiti sono la miglior squadra dopo la ripartena dal lockdown, con vittorie su vittorie e l’unico neo il 2-2 di Ferrara contro la Spal che può costare caro in ottica quinto posto. Il 5-1 rifilato al Bologna è segno di grande forza e freschezza dei rossoneri: calcio d’inizio ore 21.45 su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-MILAN:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Riccardo Aprosio

