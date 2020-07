Viaggi di nozze: tutti i personaggi interpretati da Carlo Verdone nel film del 1995

Viaggi di Nozze è un film iconico in cui il pubblico italiano ha imparato a conoscere la bravura interpretativa di Carlo Verdone: scopriamone tutti i personaggi.

Questa sera verrà riproposto al pubblico di Rete 4 il film che ha fatto amare Carlo Verdone agli italiani: ‘Viaggi di Nozze‘. Il bravo attore comico romano si è letteralmente superato in questa pellicola, interpretando ben 3 personaggi. Come suggerisce il titolo, il film ci porta a vivere la luna di miele di tre differenti coppie. Tra inconvenienti, situazioni comiche e drammi personali, la narrazione riesce ad essere al tempo stesso divertente e amara.

Per chi apprezza le commedie italiane, questo film è sicuramente un must. Se per età o per casualità non lo aveste visto, dunque, vi consigliamo di recuperarlo, anche solo per apprezzare la capacità camaleontica di Carlo Verdone nell’interpretare tre personaggi che sono agli antipodi l’uno dall’altro.

Viaggi di Nozze: tutti i personaggi interpretati da Carlo Verdone

Anche chi non ha visto mai il film avrà sicuramente presente la scena in cui Verdone dice alla Gerini “O Famo Strano?”. In quella scena l’attore sta interpretando Ivano, un giovane coatto romano che si è sposato con Jessica. I due novelli sposi sono molto passionali, ma alla lunga capiranno che la passione non è tutto e quando questa tramonterà entreranno in crisi.

Un altro personaggio rimasto nell’immaginario collettivo è sicuramente Raniero Cotti Borroni. Si tratta di un uomo rimasto vedovo che convola a seconde nozze con la giovane e timida Fosca. L’uomo è ossessivo compulsivo e schiaccia la già debole personalità di Fosca portandola al suicidio.

L’ultimo personaggio è Giovannino, un uomo normale,buono e umile . Questo è il personaggio rimasto probabilmente meno impresso, poiché non presenta gli eccessi degli altri due. Anche il suo viaggio di nozze verrà rovinato, ma da fattori esterni e dalla sua eccessiva disponibilità nei confronti della famiglia.

