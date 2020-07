Belen Rodriguez scopre il tradimento di De Martino con Alessia: è stata lei a lanciare lo scoop – VIDEO

È stata Belen Rodriguez a raccontare tutto ai media dopo aver scoperto il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi?

Da settimane non si fa che parlare del presunto flirt clandestino tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, gossip che sia lui che Belen Rodriguez hanno prontamente smentito.

Il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi 22 luglio 2020, ha fatto trapelare nuove indiscrezioni sul pettegolezzo che ha coinvolto la bellissima modella argentina, l’ex marito Stefano e la Marcuzzi.

Sembra che a fornire la notizia ai media sarebbe stata proprio la Rodriguez. Il motivo? Voleva vendicarsi di De Martino per il torto che le ha fatto. Sarà vero? Al momento non possiamo saperlo con certezza, non ci resta che attendere per scoprire come stanno davvero le cose.

Sara Fonte

