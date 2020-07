Il Coronavirus non ferma i diplomati afghani: test di ammissione all’Università seduti a terra e distanziati

Immagini che stanno facendo il giro del mondo quelle dei giovani afghani seduti a terra su sabbia, erba o sassi per sostenere l’esame di ammissione all’Università. È la conseguenza delle misure anti-Covid

Seduti a terra sotto ad un sole cocente aspettando ore ed ore prima di poter sostenere l’esame di ingresso all’università. Sono immagini a dir poco sconvolgenti e che stanno facendo il giro del mondo quelle dei giovani afghani che neanche l’emergenza legata alla pandemia di Coronavirus è riuscita a fermare. Si tratta di un appuntamento fondamentale per i giovani del paese consapevoli del fatto che il loro futuro potrebbe dipendere dall’esito di quell’esame. E così le immagini che mostrano studenti e studentesse seduti a terra, ben distanziati tra loro, ma poggiati su sabbia, sassi o sull’erba, sono in breve tempo diventate virali. Oltretutto, elemento questo non scontato in Afghanistan, si può notare una massiccia presenza di donne pronte a sostenere i test di ingresso che, per poter rispettare il distanziamento sociale e spesso in mancanza di strutture idonee, sono stati organizzati all’aperto. Proprio come accaduto nella provincia di Daikundi, una delle più povere del Paese: qui non vi sono edifici che consentano ad un gran numero di studenti di accedere in sicurezza, ovvero mantenendo il metro e mezzo di distanza l’uno dall’altro.

Test di ammissione divisi in quattro diversi turni

Da qui la decisione di utilizzare i campi sportivi o gli spazi esterni delle caserme: ma i ragazzi, non essendoci sedie o banche, si trovano costretti a scrivere direttamente a terra. Il governo di Kabul ha di recente ricordato che quest’anno l’esame di ammissione all’università, a causa della Covid-19, si è tenuto con cinque mesi di ritardo rispetto a quanto accade normalmente. Restano invece chiuse le scuole primarie e gli istituti di istruzione superiore. Il ministero dell’istruzione afghano ha sottolineato che ad oggi i test sono stati effettuati in 17 province su 34 dal momento che si svolgeranno in quattro diversi turni con conclusione del porcesso prevista per la metà del mese di agosto.

Despite being faced with systemic discrimination & poverty, Hazara youth in #Daykundi take the national university entrance exam to pursue their dreams & ambitions in peaceful manner. + they keep about 6 feet of distance to respect the social distancing measures. pic.twitter.com/8c9cmjN9co — Afghanistan Observatory (@ObsAfghanistan) July 19, 2020

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!