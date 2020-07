Un cucciolo di cane viene “resuscitato” da un pompiere: le immagini commuovono il web

Le immagini di un vigile del fuoco che rianima un cane con acqua e ossigeno si sono diffuse sul web suscitando commozione in tutto il mondo.

Un incendio scoppiato in un appartamento della 42 K Street a Washington DC (Usa), stava per costare la vita a sei pitbull. Il proprietario di casa si è accorto dell’incendio solo quando le fiamme erano troppo alte per raggiungere il seminterrato in cui si trovavano i cani. Con il magone è scappato di casa ed ha chiamato i vigili del fuoco nella speranza che potessero salvare non solo l’appartamento, ma anche i cani.

I pompieri sono arrivati immediatamente sul luogo ed hanno spento con facilità le fiamme. Quindi sono entrati nel seminterrato ed hanno portato fuori i cani che si trovavano all’interno. Uno di loro è stato trovato privo di coscienza su un tavolo ed è stato portato in braccio fuori dall’appartamento. I vigili si sono resi conto che faticava a respirare che sarebbe potuto morire.

Cane salvato dal vigile del fuoco, le immagini hanno commosso il web

Mentre continuavano a gestire l’incendio, spegnendo anche le macerie incandescenti, i vigili si sono dati il cambio nell’assistere il povero cucciolo. Almeno in tre gli hanno fornito acqua e ossigeno nella speranza di rianimarlo e alla fine ci sono riusciti. Le immagini pubblicate sui social dallo stesso corpo dei Vigili del Fuoco di Washington, mostrano il momento in cui uno dei pompieri porta il cucciolo in pericolo fuori dall’appartamento, quello in cui in ben tre si occupano di fornirgli l’ossigeno. C’è anche un video che mostra tutta l’operazione di soccorso ed il momento in cui il pitbull si riprende facendo tirare un sospiro di sollievo ai presenti.

