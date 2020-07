Kanye West e Kim Kardashian divorziano? L’influencer rompe il silenzio

Kanye West e la moglie stanno veramente divorziando? Kim Kardashian interrompe il silenzio e spiega come stanno realmente le cose.

Negli ultimi giorni si è parlato molto delle dichiarazioni di Kanye West sui social. Il rapper ha scritto di aver provato a divorziare dalla moglie negli ultimi due anni senza riuscirci ed ha anche accusato la suocera di essere una suprematista bianca. Il silenzio del suo entourage e quello della moglie Kim Kardashian hanno alimentato le voci e le indiscrezioni su queste parole. In molti si chiedono se i due stiano davvero divorziando, se l’artista stia bene e quale sia l’aiuto che gli stanno fornendo in questi momenti complicati.

Oggi la nota influencer ha deciso di interrompere il silenzio per spiegare che nessuno vuole rinchiuderlo e che le esternazioni del marito sono dovute alla sua particolare condizione. Kim scrive infatti: “Molti di voi sanno che Kanye soffre di bipolarismo. Chiunque ne soffra o chiunque abbia in famiglia un parente che ne soffre, sa quanto sia doloroso e complicato comprenderlo”. La Kardashian sottolinea che in questi anni non ha voluto parlare del dolore causato alla famiglia da questa condizione per proteggere i figli e la privacy del marito. Tuttavia oggi, visto che tutti ne parlano senza cognizione di causa e con pregiudizio, si vede costretta a mettere le cose in chiaro.

Kim Kardashian parla del marito Kanye West e della sua malattia

Kim si rivolge a coloro che non hanno familiarità con una simile malattia e scrive: “Quelli che sono ignari o distanti da una simile esperienza possono essere critici e non comprendere che l’individuo deve ingaggiare una lotta con sé stesso, non importa quanto duramente la famiglia e gli amici provino ad aiutarlo”. Parlando poi del marito, l’influencer comprende le critiche: “Capisco che Kanye possa essere soggetto a critiche per quello che dice, poiché è un personaggio pubblico e ciò che dice e fa causa delle emozioni e delle opinioni forti”. Ma invita tutti a fare un passo indietro e smettere di essere duri con lui, aggiungendo: “Coloro che gli stanno vicini conoscono il suo cuore e comprendono che le sue parole non sono spesso allineate alle intenzioni”.

