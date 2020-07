Muore ad 89 anni per un enfisema l’icona del jazz Annie Ross: le sue canzoni più note

Il mondo della musica piange la scomparsa della cantante Jazz Annie Ross, scomparsa ad 89 anni a causa di un enfisema e di un problema cardiaco.

Ieri si è spenta, nella sua casa di New York, la storica cantante inglese Annie Ross. Cresciuta negli Stati Uniti, l’artista è stata una delle baby star della prima Hollywood e con il passare del tempo si è costruita una carriera nel mondo del Jazz grazie alla sua voce potente e profonda. Da tempo, ormai, era in condizioni fisiche precarie e non si esibiva e ieri purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. A dare la triste notizia è stato il suo manager Jim Coleman, precisando che la causa del decesso è stato un enfisema che ha portato a complicazioni cardiache.

Leggi anche ->Il mondo della musica è in lutto: trovata morta a 28 anni la stella del K-Pop

Nata a Londra nel 1930, Annie si è trasferita con la famiglia a Los Angeles quando aveva appena 4 anni. Sin da piccola si capiva che aveva un talento eccezionale ed i genitori non hanno perso tempo nell’istradarla verso una carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto cinematografico è avvenuto quando aveva 8 anni, nel film ‘Our Gang Follies‘. Da ricordare anche la sua interpretazione in ‘Presenting Lily Mars‘ (1943) e quella in Superman III (1983).

Leggi anche ->Lutto nel mondo del Cinema, morta la star Disney Sebastian Athie

Annie Ross: le sue canzoni più famose

Raggiunta la maggiore età, Annie Ross ha deciso di privilegiare la sua carriera musicale a quella cinematografica. Il successo giunge quando entra a far parte del trio vocale jazz Lambert, Hendricks & Ross. Il primo album ad ottenere un riscontro favorevole sia dalla critica che dal pubblico è stato lo splendido ‘Sing a Song of Basie’, poi reinterpretato da numerosi artisti americani. Da questo vi facciamo sentire il singolo ‘Everyday’

Ci spostiamo avanti di tre anni, all’album ‘Lambert, Hendricks, & Ross!’ per ascoltare la famosa ed amatissima ‘Twisted’.

https://youtu.be/bhjOpm-KL-A

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!