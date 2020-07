Stasera in TV Chi l’ha visto? gli argomenti del 22 luglio: Il caso di Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto

Nuovo appuntamento, a partire dalle 21:20 su Raitre, con “Chi l’ha visto?”, programma dedicato alle indagini relative a persone scomparse, condotto da Federica Sciarelli. Ecco i principali argomenti della puntata.

Come ogni mercoledì, anche questa sera, in prima serata su Raitre, andrà in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”. Federica Sciarelli, presentatrice, ormai da anni, del programma, aggiornerà il pubblico sugli ultimi avvenimenti relativi ai più importanti casi di cronaca nazionale, che ad oggi non hanno ancora trovato una soluzione.

Il caso di Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto

Tra i tanti casi, in puntata verrà analizzato quello che vede protagonisti Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto. Al momento della scomparsa, Alessandro Sabatino aveva 40 anni, Luigi Cerreto ne aveva 25. Secondo alcune ricostruzioni, fatte negli ultimi anni, dei due si sono perse le tracce lo scorso il 12 maggio del 2018, quando entrambi si erano recati a Siracusa, per fare da badanti in una villa sita in via Tivoli. Le varie indagini hanno portato ad una ipotesi di omicidio, in realtà mai confermata, dato che i corpi non sono mai stati trovati.

Il caso Giosuè Sorrentino

Ampio spazio verrà dato anche al caso che coinvolge, in prima persona, Giosuè Sorrentino. Il ragazzo morì misteriosamente sulla petroliera sulla quale si era imbarcato. Nonostante sia stato ipotizzato che si sia trattato di suicidio, la famiglia non crede che le cose siano andate in questo modo. Si parlerà, infine, anche della scomparsa di Marco Giacchetta, trovato con la gola tagliata in un bosco di Cave, in seguito alla riapertura del caso, voluta dal procuratore di Tivoli Francesco Menditto.

Di questo e molto altro si parlerà questa sera a “Chi l’ha visto?”. Appuntamento a partire dalle 21:20 su Raitre.

