Polizia violenta in Canada: scaraventa un uomo a terra spaccandogli la testa per poi bloccarlo col ginocchio – VIDEO

Un’agente della Polizia canadese è stato ripreso mentre buttava a terra un uomo che si rompe la testa, per poi bloccargli il collo con il ginocchio mentre la vittima era incosciente. Sono in corso gli accertamenti sulla vicenda

(ATTENZIONE: immagini forti)

Non si fermano le protesta contro gli abusi di violenza perpetrati da parte delle forze dell’ordine. Questa volta ad essere filmato è stato un’agente della Polizia canadese: nella clip, pubblicata su Reddit da un testimone oculare, si vede l’agente gettare a terra un uomo che, nell’impatto, inizia a sanguinare dalla testa, per poi bloccargli il collo con un ginocchio mentre era in stato di incoscienza.

Le dinamiche dell’incidente

Resta da comprendere, ora, perché l’agente di Polizia abbia avuto una reazione così violenta. La clip, di soli 2 minuti, non riprende cosa sia accaduto prima dell’incidente, verificatosi presso lo Sherwood Park in Alberta. Dal video si può notare l’ufficiale che si avvicina all’uomo sul sentiero mentre scambiano brevemente qualche parola. L’agente, in quel momento, inizia a portare l’uomo, che non sembra in alcun modo opporre resistenza: poi all’improvviso, il tutto senza alcun preavviso, il poliziotto mette una gamba dietro l’uomo ignaro, lanciandolo brutalmente sul marciapiede; la collisione è forte, e l’uomo in quel momento inizia a perdere molto sangue dalla testa. Dalla registrazione si possono udire i gemiti di angoscia della vittima che, mentre era moribonda a terra e perdeva sangue, viene anche bloccata dall’ufficiale, che mette le ginocchia con forza sul collo dell’uomo, adoperando la stessa tecnica utilizzata dall’ufficiale di Minneapolis Derek Chauvin quando uccise George Floyd.

Sono in corso gli accertamenti sulla vicenda

Il testimone che stava registrando nota ad un certo punto la pozza di sangue sul marciapiede :“Oh mio Dio, sta sanguinando! Ehi, sta sanguinando” ha detto l’uomo all’ufficiale, che sarcasticamente ha risposto:” Veramente?! Oh, wow”. Mercoledì scorso, il sindaco della contea di Strathcona, Rod Frank, ha dichiarato di essere a conoscenza del video, e di aver dato mandato di indagare sulla vicenda:“Sono in comunicazione diretta con il commissario capo Reid e stiamo lavorando per raccogliere tutti i fatti relativi all’incidente”, ha affermato.

Sempre mercoledì, un secondo video ha iniziato a circolare sui social media: in questa clip di vede l’uomo che, pochi istanti prima dell’incidente, viene espulso da uno Starbucks. Una delle dipendenti del negozio ha raccontato che l’uomo aveva preso a pugni un pompiere e un civile in faccia, urlando minacce alle persone presenti: “non fraintendetemi, mi oppongo alla brutalità della polizia” – ​​ha aggiunto la dipendente – “ma quest’uomo ha minacciato di uccidere i miei colleghi, i nostri clienti e ha afferrato con forza una ragazza nel nostro caffè”.

