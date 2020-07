Bimba di 4 anni muore per il caldo in auto: la madre si era addormentata ma le dinamiche sono da chiarire

La mamma, dopo aver fatto un pisolino pomeridiano, si è resa conto dell’assenza delle due figlie, poi la tragica verità. Non è ancora chiaro come le bambine siano entrate nell’auto

Una morte tragica quella di Laykn Petchenik, una bambina di 3 anni morta in macchina per le alte temperature mentre era assieme alla sorellina Olivia, di un anno, che versa attualmente in condizioni critiche.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente

La mamma delle due bambine, la 21enne Kaylee Petchenik, aveva deciso di fare un riposino pomeridiano dopo aver svolto i turni lavorativi notturni. Non poteva immaginare neanche lontanamente quello che sarebbe accaduto al suo risveglio: dopo essersi alzata, infatti, la donna si è resa immediatamente conto che le due figlie erano scomparse. La Petchenik ha deciso allora di allertare immediatamente le forze di polizia di stato dell’Arkansas per comunicare chele figlie erano scomparse. Quando sono giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno ritrovato le bambine in stato di incoscienza nel retro del veicolo.

La piccola Laykn è stata dichiarata morta dopo essere arrivata all’ospedale di Booneville. Il suo corpo è stato spostato nell’Arkansas State Crime Laboratory per poter condurre un’autopsia con il fine di accertare le cause del decesso. La sorella minore, Olivia, è attualmente in condizioni critiche all’ospedale Little Rock. “Entrambe sono state, apparentemente, vittime del caldo mentre erano all’interno di un’auto parcheggiata fuori dalla casa della madre a Booneville“, ha riferito la Polizia di Stato. Quel giorno a Booneville le temperature erano altissime, attestando all’incirca a 32° C: si può ipotizzare, dunque, che le temperature all’interno dell’automobile fossero molto più alte, stando a quanto riportato dal Daily Star.

È iniziata un’indagine, guidata dagli agenti speciali della Divisione investigazioni penali della Polizia di Stato dell’Arkansas, per accertare le responsabilità. Secondo le prime indiscrezioni non è ancora chiaro, effettivamente, come le due bambine siano riuscite ad entrare nel veicolo, dato che, secondo le dichiarazioni della madre, nel momento in cui stava andando a letto erano entrambe in casa.

Leggi anche -> Dimenticanza letale: padre lascia il figlio di 2 anni in auto, il caldo lo uccide

Leggi anche -> Mette il nipotino in auto, poi ha un malore e sviene: il bimbo muore sotto il sole

Leggi anche -> Phoenix, due bambini muoiono di caldo: erano stati dimenticati in auto per ore

Leggi anche -> Bloccato nell’auto del padre, bambino di 2 anni muore asfissiato: nessuno si era accorto di lui

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!