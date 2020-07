Calciomercato, Mario Balotelli verso Como? L’amministratore delegato dei lariani conferma la trattativa

Il Como punta con forza a Mario Balotelli.

Che così dopo aver vestito le casacche delle due compagini di Milano e quella del Brescia, potrebbe vestire una quarta casacca in terra lombarda.

Il Como milita in serie C ma ha – dall’aprile 2019 – alle spalle una società che si dichiara con grandi ambizioni: la proprietà del club lariano fa infatti capo SENT Entertainment Ltd, società di media e intrattenimento con sede nel Regno Unito (cliccando qui potete vedere il sito ufficiale del gruppo, che non colpisce per format prodotti o per qualità del sito in sé).

E circa il possibile acquisto di Balotelli, l’amministratore delegato del club Michael Gandler ha dichiarato a La Provincia di Como: “C’è stato un contatto tra le parti, i rappresentanti di Balotelli si sono seduti per ascoltarci. Di più? Non posso dire altro…”.

Cosa risponderà l’entourage dell’ex centravanti della Nazionale, alla ricerca dell’ennesimo riscatto?

