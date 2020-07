Chi è Demi Lovato? La cantante a breve sposerà il fidanzato Max Ehrich – VIDEO

Ecco chi è Demi Lovato, la cantante e attrice annuncia su Ig di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Max Ehrich

Demetria Devonne Lovato, meglio nota come Demi Lovato, è nata il 20 agosto del 1992 ad Albuquerque, è un’attrice e cantante statunitense.

A renderla popolare nel 2008 il ruolo recitato nel film Camp Rock. È anche nota per aver svolto il ruolo di giudice di X Factor USA, ha anche ottenuto una candidatura ai Grammy Awards. Purtroppo molte volte si è dovuta allontanare dalle scene a causa dei suoi problemi.

Nel 2010 è stata ricoverata in una clinica per i suoi problemi di bulimia e autolesionismo. Demi Lovato è affetta da un disturbo bipolare, in passato ha iniziato anche ad abusare di alcol e droghe a causa di un esaurimento nervoso. Nel 2018 è stata invece ricoverata a Los Angeles per una sospetta overdose di eroina.

Ad oggi l’attrice e cantante è molto felice, da pochi mesi ha iniziato una storia d’amore con Max Ehrich, i due hanno già deciso di convolare a nozze nonostante stiano insieme da poco.

Ad annunciare la bellissima novità è stata la Lovato tramite un post pubblicato su Instagram. Il fidanzato le ha fatto una romantica proposta di matrimonio in riva al mare, la cantante ha postato alcuni loro romantici scatti, ha anche mostrato ai fan l’anello che le ha regalato.

Sara Fonte

