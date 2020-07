Maddalena Corvaglia posta una foto del 2007 dove si intravede tutto: “Fa caldo”

Maddalena Corvaglia ha realizzato un post molto che non è certo passato inosservato sul proprio profilo Instagram.

L’ex velina Maddalena Corvaglia posta una foto provocante e, relativa al 2007, su Instagram scatenando i commenti dei suoi followers.

Tutto questo per sottolineare il grande caldo, anche se la foto che la seducente bionda ha voluto pubblicare è al quanto provocante.

Maddalena Corvaglia posta una foto del 2007. E i followers…

E’ tornata a far parlare di sè su Instagram Maddalena Corvaglia, che nelle scorse ore si è regalata un post molto provocante. L’ex velina e amica di Elisabetta Canalis con cui ha condiviso il successo televisivo a Striscia la Notizia, ha postato una sua foto datata 2007. Lo scatto la ritrae in tutta la sua bellezza con un vestito bianco molto trasparente: come avranno reagito i suoi followers?

La Corvaglia non ci ha girando troppo intorno postando “Correva l’anno 2007, grazie per il reperto. Una cosa sola possiamo dirvi: fa caldo”. Instagram si è così infiammato all’improvviso, vista la foto provocante che l’ex velina bionda ha scelto. I followers della donna si sono così scatenati, arrivando a ben più di 5 mila like tanti commenti di complimenti: Maddalena Corvaglia è tornata ad infuocare il web.

Riccardo Aprosio

