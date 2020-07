Presentatore basito quando la moglie passa davanti alla cam totalmente nuda: “Ti hanno visto in tutto il mondo”

Un presentatore brasiliano è rimasto di stucco quando la moglie è passata davanti alla cam totalmente nuda durante una diretta.

La tecnologia odierna ci ha permesso di superare il periodo del lockdown con maggiore facilità. Sia perché app come WhatsApp e Skype ci permettono di tenerci in contatto con il mondo esterno e di vederci allo stesso tempo, sia perché attraverso il web è possibile portare avanti il lavoro grazie ad un computer ed una connessione internet. Questo vale in particolar modo per chi scrive sui siti web e per i giornalisti in particolare, i quali possono anche effettuare delle interviste tramite web cam.

Lo sa bene il giornalista e presentatore televisivo brasiliano Fabio Porchat, il quale tiene settimanalmente un talkshow politico trasmettendo dalla propria pagina Instagram. Tuttavia il lavorare in casa può condurre ad una serie di incidenti. Può cadere la linea, il suono può risultare metallico e chi abita nella stessa casa può dimenticarsi che tramite la cam è possibile vedere quello che succede alle spalle in mondovisione.

Moglie nuda in cam durante la diretta: imbarazzo per il presentatore

Questo è esattamente quello che è capitato lo scorso 3 luglio durante la puntata settimanale dell’approfondimento politico del presentatore. Porchat stava intervistato l’ex candidato alle presidenziali Guilherme Boulos, quando improvvisamente sbuca in cam la moglie del presentatore completamente nuda. La donna era appena uscita dalla doccia ed aveva indosso una sola tovaglia, utilizzata però per fare asciugare i capelli.

Conscia del fatto che il marito stava lavorando la donna, Nataly Mega, si è piegata nella speranza di sfuggire all’inquadratura, ma l’intervistato ha notato la scena (come chiunque stesse guardando la trasmissione) ed ha detto al giornalista: “E’ passato qualcuno completamente nudo”. Porchat, visibilmente imbarazzato, si gira verso la moglie e le dice: “Tutto il mondo ti ha visto passare”; la donna risponde: “Mi possono vedere” e lui replica: “Certo, ti ha visto pure Boulos”.

Superato l’imbarazzo iniziale il politico scoppia in una fragorosa risata e cerca di minimizzare con l’intervistatore: “Va bene, non fa niente”. A quel punto anche Porchat si mette a ridere e l’incidente hot solamente divertente. In queste settimane il video ha fatto il giro del web ed ora la “gaffe” di Nataly è nota a tutto il mondo.

